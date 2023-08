PÉSSIMA NOTÍCIA para os preços no Dia dos Pais acaba de sair

Neste ano, os brasileiros que estão procurando algum presente para dar aos seus pais receberam uma triste notícia. Isso porque, a inflação dos produtos e serviços mais buscados para o Dia dos Pais cresceu 4,1%, em média, na comparação com 2022.

A chamada “inflação do Dia dos Pais” ficou mais intensa neste ano de 2023. Em resumo, a cesta de presentes e serviços relacionados à data teve uma variação anual mais expressiva que a registrada em 2022, quando os preços subiram, em média, 2,8%.

Esses dados fazem parte de um levantamento realizado pela XP, que se baseou em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Inflação do Dia dos Pais supera média do país

Quem está pensando em presentear seus pais em 2023 deverá encontrar preços mais altos que o esperado. A saber, o avanço dos preços de produtos e serviços relacionados à data foi mais forte que a própria inflação média apurada para o período.

A título de comparação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do Brasil, subiu 3,16% nos últimos 12 meses até junho. Isso mostra que a cesta do Dia dos Pais ficou mais cara que a alta média nacional no período.

Confira os itens que tiveram as maiores variações

Em 2023, a cesta de produtos avaliada pelo FGV incluiu roupas, eletroeletrônicos, perfumes e outros itens. A cesta também analisou as variações de serviços como alimentação fora do domicílio e hospedagem.

Confira abaixo os itens e serviços que tiveram as maiores altas acumuladas nos últimos 12 meses:

Perfume: 8,3%;

Livros: 8,3%;

Cinema: 5,6%;

Roupas: 5,5%;

Restaurantes: 5,3%;

Relógios: 4,2%.



Os dados citados mostram que os consumidores terão que gastar bem mais em 2023 para presentear seus pais. Os aumentos ficaram bem disseminados e atingiram diversos setores, ou seja, as pessoas que querem economizar não terão muito para onde correr.

Contudo, o FGV IBRE revelou que alguns itens estão mais baratos que em 2022. Veja quais são:

Computadores: -4,3%;

Celulares: -2,6%.

Embora os preços destes itens tenham recuado em 12 meses, isso não os deixa tão atrativos assim para boa parte da população. Na prática, os produtos eletroeletrônicos, possuem valores mais elevados que os demais, como roupas e acessórios.

Por isso, ultrapassam os gastos planejados por uma parcela considerável dos consumidores dispostos a comprar um presente no Dia dos Pais em 2023.

Veja o que motivou a queda dos preços

Em suma, o principal motivo para a queda nos preços dos produtos eletrônicos é a desvalorização do dólar. Nos últimos 12 meses, a moeda norte-americana acumulou perda de cerca de 5%. Como muitos destes produtos vêm do exterior, e a cotação é feita em dólar, os preços caem quando a moeda também está em queda.

“A valorização cambial, se considerada a partir de agosto do ano passado, ajuda sim, mas juros elevados também diminuem a demanda por bens duráveis, o que ajuda a baixar os preços. O preço desse grupo de produtos foi diretamente afetado pela taxa de juros“, explicou o coordenador dos Índices de Preços da FGV, André Braz.

Cabe salientar que a queda nos preços destes produtos não significa que as suas vendas irão aumentar. Em síntese, os seus valores continuam muito mais altos que os de outros itens, como livros e roupas.

“Por isso, nem sempre o produto que ficou mais barato deve ser escolhido como presente. Isso dependerá da disponibilidade financeira da família, que poderá optar por um almoço, por exemplo, cujo nível de preços é mais baixo, mesmo com os serviços de restaurantes subindo em média, 5,3%“, disse Braz.

Vendas no Dia dos Pais

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revelou que as vendas no Dia dos Pais devem crescer em 2023. De acordo com a instituição, o volume financeiro movimentado neste ano deve totalizar R$ 7,67 bilhões, o que representa um crescimento de 2,2% em relação ao ano passado.

A CNC também estima que haja a contratação temporária de 10.380 pessoas na data para que consigam atender à demanda de vendas. Além disso, um levantamento realizado pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) revelou que os brasileiros têm intenção de gastar cerca de R$ 140 por presente.

Por fim, vale destacar que o Dia dos Pais é a quarta mais importante para o comércio, depois do Natal, do Dia das Mães e do Dia das Crianças, respectivamente, que movimentam volumes financeiros mais expressivos.