PETROBRAS anuncia aumento de quase R$0,50 no preço da GASOLINA e entristece brasileiros

A Petrobras emitiu uma nota na qual destaca que o valor cobrado ao consumidor final nos postos de combustível é influenciado por diversos fatores além do preço base da empresa. A nota menciona que impostos, a mistura de biocombustíveis e as margens de lucro da distribuição e da revenda também afetam o preço final ao consumidor.

Apesar das recentes altas nos preços dos combustíveis, a Petrobras informou que, até o momento de 2023, houve uma variação acumulada que resulta em uma redução de R$ 0,15 por litro para a gasolina e de R$ 0,69 por litro para o diesel. Esses números representam as variações líquidas após considerar os diversos fatores que influenciam os preços. Assim, indicam que, apesar das flutuações recentes, houve uma diminuição acumulada no preço dos combustíveis ao longo do ano.

Nova política com valores e reajustes

A nova estratégia comercial da Petrobras, embora vista por muitos especialistas como pouco transparente, busca incorporar “parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação”, de acordo com a própria companhia.

Inicialmente, essa estratégia permitiu à empresa reduzir os preços da gasolina e do diesel. Dessa forma, nas últimas semanas, mitigar os impactos da volatilidade e do aumento repentino dos preços no mercado internacional, proporcionando um período de estabilidade de preços para seus clientes.

No entanto, o significativo aumento dos preços do petróleo no cenário global, juntamente com a valorização abrupta do dólar nas últimas semanas, levou a Petrobras a atingir o “limite da sua otimização operacional”, inclusive realizando importações adicionais. Esses fatores, segundo a companhia, tornaram necessário o ajuste dos preços tanto para a gasolina quanto para o diesel. Isso visa reequilibrar os preços praticados pela Petrobras em relação aos do mercado e também melhorar as margens da empresa.

Em suma, a empresa está tentando se adaptar às flutuações do mercado internacional de petróleo e às variações cambiais. Com isso, busca encontrar um equilíbrio entre seus preços e suas operações, mesmo que isso resulte em ajustes nos preços dos combustíveis para os consumidores finais.

O que a Petrobrás diz sobre o aumento da gasolina

A partir de amanhã, quarta-feira (16), a Petrobras implementará um aumento no preço médio de venda de gasolina A para as distribuidoras, resultando em um acréscimo de R$ 0,41 por litro, chegando a R$ 2,93 por litro.



Considerando a composição obrigatória da gasolina comercializada nos postos, que consiste em 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro, a parcela da Petrobras no preço final ao consumidor será, em média, de R$ 2,14 por litro. No acumulado do ano, houve uma redução de R$ 0,15 por litro no preço de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras.

No caso do diesel, a Petrobras aumentará o preço médio de venda de diesel A para as distribuidoras em R$ 0,78 por litro, resultando em um valor de R$ 3,80 por litro. Com a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel na composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,34 por litro. No acumulado do ano, houve uma redução de R$ 0,69 por litro no preço de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras.

A empresa esclarece que a nova estratégia comercial incorporou parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação. Inicialmente, isso permitiu reduções de preços e estabilidade para os clientes. No entanto, a consolidação dos preços internacionais do petróleo em outro patamar, juntamente com a situação operacional da Petrobras, que inclui importações complementares, torna necessário realizar ajustes nos preços dos combustíveis.

A Petrobras ressalta seu compromisso em evitar repassar a volatilidade do mercado internacional e a taxa de câmbio, visando manter um ambiente competitivo. Para promover a transparência de preços, a empresa publica informações sobre a sua parcela e a de outros agentes na formação dos preços médios de combustíveis ao consumidor em seu site.