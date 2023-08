Petrobras anuncia HOJE(2) AUMENTO de preço de COMBUSTÍVEL em 4.2%

A Petrobras, uma das maiores empresas de energia do Brasil, anunciou recentemente um reajuste no preço de venda do querosene de aviação (QAV) em suas refinarias. A partir de agora, o valor do QAV terá um aumento de 4,2%. Essa mudança é a segunda consecutiva nos últimos meses, após uma série de reduções de preço no início do ano.

Os Novos Valores do QAV

Os novos valores do querosene de aviação da Petrobras variam de acordo com a localidade. Em São Luís, no Maranhão, o preço mais barato será de R$ 3.360 por metro cúbico. Já em Canoas, no Rio Grande do Sul, o preço mais caro será de R$ 3.600 por metro cúbico. Vale ressaltar que esses valores são aplicados nas refinarias da Petrobras e podem sofrer alterações ao longo do tempo.

Tendência de Alta do Petróleo

O aumento no preço do querosene de aviação acompanha a tendência de alta do petróleo no mercado internacional. O preço do petróleo tem apresentado variações significativas nos últimos meses, o que impacta diretamente nos custos de produção e comercialização dos derivados de petróleo, como o QAV.

No entanto, é importante destacar que esse reajuste no preço do QAV não afeta outros produtos comercializados pela Petrobras, como o diesel e a gasolina. Ao contrário do querosene de aviação, o diesel e a gasolina não estão sujeitos a contratos mensais e seus preços flutuam de acordo com as condições do mercado.

Posicionamento da Petrobras

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que, no momento, não haverá reajuste nos preços do diesel e da gasolina. Ele destacou que a estatal está confortável com a volatilidade atual do mercado e, por isso, não considera necessário fazer alterações nos preços desses combustíveis.

É importante ressaltar que a Petrobras é uma das empresas mais importantes do setor de energia no Brasil e suas decisões têm um impacto significativo na economia do país. O reajuste no preço do querosene de aviação é uma medida adotada pela empresa para garantir a sustentabilidade financeira e a competitividade no mercado.

Impactos no Setor de Aviação



O aumento no preço do querosene de aviação pode ter impactos diretos no setor de aviação. As companhias aéreas, que são grandes consumidoras desse combustível, podem ter que repassar parte desse aumento para os preços das passagens aéreas. Isso pode afetar o bolso dos passageiros, tornando as viagens de avião mais caras.

Além disso, esse aumento no preço do QAV pode também impactar as operações das companhias aéreas, que precisam gerenciar seus custos operacionais para garantir a rentabilidade dos voos. A busca por alternativas mais eficientes e sustentáveis, como a utilização de biocombustíveis, pode se tornar ainda mais relevante diante desse aumento no preço do querosene de aviação.

Ademais, o reajuste no preço do querosene de aviação pela Petrobras reflete a tendência de alta do petróleo no mercado internacional. Essa medida visa garantir a sustentabilidade financeira da empresa e sua competitividade no mercado.

Embora esse aumento possa impactar o setor de aviação, é importante ressaltar que a Petrobras está confortável com a volatilidade atual do mercado e, por isso, não haverá reajuste nos preços do diesel e da gasolina no momento.

Acompanhar as mudanças no mercado de combustíveis é essencial para entender os impactos na economia e no setor de aviação. Os consumidores e as empresas precisam estar preparados para lidar com essas variações e buscar alternativas mais eficientes e sustentáveis para garantir a viabilidade dos negócios e a qualidade dos serviços oferecidos.