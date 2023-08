PETROBRAS anuncia NOVO Concurso Público

A Petrobras, uma das maiores empresas de petróleo do mundo, anunciou planos para realizar um novo concurso público. A Petrobras anunciou a convocação de mais de 2.000 aprovados em concursos anteriores, bem como a abertura de um novo processo seletivo para preenchimento de novas vagas.

A Convocação dos Aprovados do Concurso Petrobras

A empresa informou que irá convocar 2.170 aprovados que estavam no cadastro de reserva da companhia. Esse número é proveniente de dois concursos nacionais, de níveis superior e técnico, realizados em anos anteriores.

“Estamos admitindo 100% desses dois cadastros de reserva. Muito em breve, mais de 2 mil pessoas irão realizar o sonho de ser Petrobras. É sempre bom poder contar com novos talentos que chegam motivados e com novas visões para o negócio e processos de trabalho. É com esse mesmo entusiasmo que esperamos os novos empregados para nos ajudar a construir a Petrobras do futuro”, disse Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, conforme portal isto é dinheiro

Os Novos Empregados na Petrobras

O concurso de nível superior, realizado em 2021, irá agregar 1.350 novos empregados para a companhia. As vagas contemplam diversas áreas de atuação, desde engenharia, analistas de sistemas e cientistas de dados, até administradores, economistas, geólogos e geofísicos.

Já o concurso de nível técnico realizado em 2023 resultará em 820 novas admissões. Esses profissionais irão atuar na produção do campo de Búzios e no refino.

Novo Concurso Público Petrobras para Nível Técnico

A seguir, a Petrobras planeja abrir um novo concurso de nível técnico. Serão disponibilizadas 458 vagas. O edital prevê uma cota de 20% para candidatos negros e outros 20% para candidatos PcD (pessoas com deficiência), acima dos 5% que a legislação determina.

“A diversidade ganha cada vez mais espaço na nossa empresa e as cotas do novo concurso que abriremos é prova disso. É um valor com o qual nos comprometemos porque enxergamos que vivências plurais são motores para consolidarmos a Petrobras como um ambiente inclusivo e que abraça as diferenças como uma oportunidade de crescimento”, declarou Clarice Coppetti, diretora de Assuntos Corporativos.



Novo Concurso da Petrobras: O que você precisa saber

Conforme citado acima, a Petrobras confirmou a realização de um novo concurso público, o que é uma ótima notícia para aqueles que desejam ingressar na empresa estatal. Detalharemos todas as informações importantes sobre este novo concurso da Petrobras.

Anúncio do novo concurso

Recentemente a confirmação do novo concurso foi feita pela diretora de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras, Clarice Coppetti. Segundo ela, o concurso é necessário para atender à demanda por mão de obra especializada, uma vez que a empresa está investindo em novos negócios.

“A Petrobras está investindo em novos negócios e precisa de mão de obra especializada. Esse concurso é uma resposta a essa necessidade”, afirmou Clarice.

No entanto, ainda não se sabe quais cargos serão oferecidos no concurso petrobras, nem qual será a empresa responsável pela organização do certame.

Oferta de vagas e salários

De acordo com a diretora, serão ofertadas neste novo concurso cerca 450 vagas para cargos de nível médio/técnico. Os salários concurso petrobras para esses cargos variam entre R$ 3 mil e R$ 7 mil mensais.

Lançamento do edital Concurso Petrobras

A expectativa da Petrobras é que o edital do concurso seja lançado até outubro deste ano. Ou seja, os interessados deverão ficar atentos às novidades nos próximos meses.

O último concurso da Petrobras

O último concurso da Petrobras aconteceu há menos de um ano, em fevereiro de 2023. O certame ofereceu 1.129 vagas para cargos de nível médio/técnico, distribuídas em diversas áreas.

Além da remuneração mensal, os aprovados no concurso ainda tiveram direito a benefícios como previdência complementar (opcional) e plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e auxílio farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes.

Prova do concurso Petrobras

O processo seletivo da Petrobras avaliou os candidatos por meio de uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. A prova contou com 100 questões de múltipla escolha, sendo 40 de conhecimentos básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 de conhecimentos específicos.

Número de inscritos no último concurso Petrobras

O último concurso da Petrobras bateu a marca de mais de 115 mil candidatos inscritos, disputando uma das 1.129 vagas oferecidas pelo certame.

Requisitos para concorrer a uma vaga na Petrobras

Para concorrer a uma das vagas do concurso da Petrobras, o candidato deve atender a uma série de requisitos. Entre eles, estão:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa; Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; Ter, na data de admissão ou readmissão, idade mínima de dezoito anos completos; Não ter 75 anos de idade ou mais, desde que tenha cumprido o tempo mínimo de contribuição estabelecido para fins de aposentadoria.

Dicas para se preparar para o Concurso Petrobras

A preparação para um concurso público exige disciplina e dedicação. Aqui estão algumas dicas para você se preparar para o próximo concurso da Petrobras:

Faça um planejamento de estudos: defina um cronograma com as disciplinas que serão estudadas e os horários de estudo; Resolva questões de concursos anteriores: isso ajudará a familiarizar-se com o estilo de prova da Petrobras; Mantenha-se atualizado: acompanhe as notícias e atualizações sobre o concurso para não perder nenhuma informação importante.