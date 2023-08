PETROBRAS bate o martelo e vai chamar quase 3 MIL brasileiros para o trabalho

A Petrobras, uma das maiores empresas de energia do Brasil, desempenha um papel fundamental na economia do país. Fundada em 1953, a empresa estatal atua em várias áreas da cadeia de petróleo e gás. Desde a exploração e produção até o refino e distribuição de combustíveis. Em suma, seu impacto na economia brasileira é significativo, influenciando diversos setores e contribuindo para o desenvolvimento nacional.

A empresa também investe em pesquisa e desenvolvimento (P&D) tecnológico no setor de energia. Os avanços tecnológicos alcançados pela Petrobras têm implicações não apenas para a empresa. Contudo, para toda a indústria petrolífera do Brasil, promovendo a inovação e a eficiência nos processos.

Petrobras anuncia convocação de 2.710 aprovados em concursos e abre novas oportunidades

A Petrobras, uma das maiores empresas do setor de energia no Brasil, anunciou a convocação de 2.710 aprovados em dois concursos nacionais, abrangendo os níveis superior e técnico, que fazem parte do cadastro de reserva.

Além disso, a companhia abrirá um novo concurso público para preencher 458 vagas, proporcionando novas oportunidades para profissionais de diferentes áreas. No concurso inicial, realizado em 2021 para candidatos de nível superior, a Petrobras está prestes a convocar 1.350 novos funcionários.

Desse modo, esse grupo será composto por profissionais em diversas áreas, como engenharia, analistas de sistemas, cientistas de dados, administradores, economistas, geólogos e geofísicos. Certamente, essa iniciativa visa fortalecer o quadro de talentos da empresa e trazer novas perspectivas para suas atividades e processos de trabalho.

Já o segundo concurso, realizado em 2023, é destinado ao nível técnico, e dele serão chamados 820 novos profissionais. Assim, esses talentos atuarão na produção do Campo de Búzios, localizado na Bacia de Santos, a aproximadamente 180 km do Rio de Janeiro, além de contribuir no setor de refino da empresa. Em suma, essa estratégia permitirá a ampliação das atividades operacionais da Petrobras e promoverá o desenvolvimento contínuo dos seus projetos.

A diversidade como valor fundamental

De acordo com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, a empresa pretende admitir 100% dos aprovados no cadastro de reserva dos dois concursos. De forma sucinta, essa ação visa realizar o sonho de mais de duas mil pessoas de fazerem parte da equipe Petrobras.

Em geral, a chegada de novos talentos, motivados e com perspectivas inovadoras, será uma força motriz para o crescimento do negócio e aprimoramento dos processos da companhia.



Novo concurso

Além da convocação dos aprovados nos concursos anteriores, a Petrobras anunciou a abertura de um novo concurso público para preenchimento de 458 vagas de nível técnico. Em resumo, esse certame será lançado ainda este ano, com a importante previsão de 20% das vagas reservadas para candidatos negros e outros 20% destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).

A diretora de Assuntos Corporativos da Petrobras, Clarice Coppetti, destaca a valorização da diversidade na empresa como um valor primordial. Resumidamente, a companhia está comprometida em promover um ambiente inclusivo e acolhedor, que enxerga a pluralidade de experiências como um impulsionador para o seu desenvolvimento contínuo.

Investindo no futuro e na inclusão

A Petrobras demonstra seu compromisso com o crescimento e a renovação constante ao convocar os aprovados nos concursos anteriores e abrir novas oportunidades por meio do concurso público. Em suma, essas ações permitem fortalecer a equipe com profissionais qualificados e trazer novas perspectivas para o desenvolvimento da empresa.

Além disso, ao reservar vagas para candidatos negros e Pessoas com Deficiência (PcD) no novo concurso, a Petrobras reforça seu comprometimento com a diversidade e a inclusão. Assim, visando promover um ambiente de trabalho mais justo e igualitário. De forma geral, o futuro da Petrobras certamente será impulsionado por uma equipe diversificada, inovadora e comprometida com a excelência.