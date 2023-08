Petrobras faz parceria com a Caixa para elevar crédito a fornecedores; confira!

A Petrobras e a Caixa Econômica Federal anunciaram uma parceria estratégica para a integração do banco no programa Progredir, da estatal petrolífera. Essa iniciativa tem como objetivo fornecer suporte financeiro aos fornecedores que fecham contratos com a Petrobras, visando estimular a indústria local. Essa parceria representa mais um passo da empresa em busca do fortalecimento da economia nacional.

O programa Progredir

O Progredir foi criado em 2011 e permite que instituições financeiras adiantem valores com base nos contratos celebrados pelos fornecedores da Petrobras. Em 2022, o programa financiou 2 bilhões de reais, e a expectativa é que esse montante cresça ainda mais neste ano, conforme declarado pela estatal. A parceria com a Caixa Econômica Federal traz benefícios adicionais, como taxas de juros 30% menores em comparação com outras instituições financeiras.

A atuação da Caixa Econômica Federal no Progredir

De acordo com as informações divulgadas, a Caixa Econômica Federal já estava atuando de forma experimental no programa Progredir desde abril. Com a parceria oficializada, a expectativa é que o banco efetive, anualmente, 1 bilhão de reais em negócios, contribuindo para impulsionar ainda mais a indústria local.

Estímulo à indústria nacional

A parceria entre a Petrobras e a Caixa Econômica Federal demonstra o comprometimento da estatal em promover o desenvolvimento da indústria nacional. Ao oferecer suporte financeiro aos fornecedores, a Petrobras incentiva o crescimento e a competitividade das empresas brasileiras. Além disso, a redução das taxas de juros proporcionada pela Caixa Econômica Federal torna o acesso ao crédito mais acessível, impulsionando ainda mais a economia.

Impactos positivos para os fornecedores

Com a parceria entre a Petrobras e a Caixa Econômica Federal, os fornecedores que fecham contratos com a estatal serão beneficiados de diversas formas. Além da possibilidade de adiantamento de valores, eles também poderão contar com taxas de juros mais baixas, o que torna os negócios ainda mais atrativos. Essa parceria contribui para fortalecer a relação entre a Petrobras e seus fornecedores, promovendo um ambiente de negócios mais saudável e sustentável.

Fortalecimento da economia nacional



Você também pode gostar:

O fortalecimento da indústria local é fundamental para impulsionar a economia do país como um todo. Ao investir em parcerias estratégicas como a firmada com a Caixa Econômica Federal, a Petrobras demonstra seu compromisso em contribuir para o crescimento econômico do Brasil. A expectativa é que a iniciativa gere empregos, estimule o desenvolvimento tecnológico e aumente a competitividade das empresas brasileiras.

Outras medidas em curso

Além da parceria com a Caixa Econômica Federal, a Petrobras tem adotado outras medidas para estimular a indústria local. A estatal tem buscado ampliar a participação de fornecedores nacionais em suas cadeias de suprimentos, incentivando a produção nacional e reduzindo a dependência de importações. Essa estratégia visa fortalecer a economia brasileira e impulsionar a competitividade das empresas nacionais.

Ademais, a parceria entre a Petrobras e a Caixa Econômica Federal para a integração do banco no programa Progredir evidencia o compromisso da estatal em impulsionar a indústria nacional. Com o adiantamento de valores e taxas de juros reduzidas, os fornecedores da Petrobras serão beneficiados, promovendo um ambiente de negócios mais favorável. Essa iniciativa, aliada a outras medidas em curso, contribui para fortalecer a economia brasileira e gerar impactos positivos em diversos setores.