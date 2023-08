Petrobras irá convocar mais de 2.000 aprovados em concurso

Na última segunda-feira, 31 de julho, a Petrobras anunciou boas notícias para os candidatos de seus concursos.

De acordo com a estatal, então, haverá a convocação de 2.170 candidatos com aprovação que participaram dos últimos processos seletivos. Isto é, de forma a utilizar todas as vagas do cadastro de reserva.

Tratam-se de dois editais com vagas para cargos de nível técnico e nível superior.

Nesse sentido, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, fez o anúncio com entusiasmo.

“Muito em breve, mais de 2 mil pessoas irão realizar o sonho de ser Petrobras. É sempre bom poder contar com novos talentos que chegam motivados e com novas visões para o negócio e processos de trabalho. É com esse mesmo entusiasmo que esperamos os novos empregados para nos ajudar a construir a Petrobras do futuro”, declarou.

Quem será convocado?

As convocações que o presidente da Petrobras anunciou se referem a dois editais em andamento.

Primeiramente, está o concurso com vagas de nível superior que se iniciou em dezembro de 2021, portanto, ainda em vigência. Este, então, abrange as áreas de:

Administração;

Análise de comercialização e logística;

Análise de sistemas;

Ciência de dados;

Economia;

Engenharia;

Geofísica;

Geologia.

Assim, para além das convocações das vagas imediatas que já começaram, a Petrobras também convocará quem ficou no cadastro de reserva. Isto é, sendo um total de mais 1.350 convocações.



Você também pode gostar:

Veja também: UFAM abre inscrições de concurso em 10/08

Além disso, a Petrobras também terá convocações do cadastro de reserva do edital de março de 2023, com vagas para cargos de nível técnico. As áreas de atuação destas funções são:

Enfermagem do Trabalho;

Inspeção de Equipamentos e Instalações;

Logística de Transportes;

Manutenção;

Operação;

Operação de Lastro;

Projetos, Construção e Montagem;

Segurança do Trabalho;

Suprimento de Bens e Serviços.

Assim, serão 820 convocações para além das vagas imediatas.

Petrobras também confirma novo concurso em 2023

Além das novas convocações, a Petrobras também anunciou um novo concurso público em breve. De acordo com a estatal, então, serão 458 novas vagas para cargos de nível médio/técnico. No entanto, ainda não é possível saber quais serão as funções específicas.

Desse modo, a expectativa é de que a publicação do edital ocorra ainda neste ano de 2023.

Além disso, a Petrobras indica que promoverá uma maior inclusão social no seu novo concurso público, no que diz respeito às cotas.

Assim, haverá reserva de vaga de:

20% para candidatos negros;

20% para pessoas com deficiência (PcD).

Geralmente, o percentual para cotas de pessoas com deficiência é de 5%, de acordo com a determinação legal. No entanto, a Petrobras indica que aumentará esta quantia para seu próximo certame.

De acordo com a diretora de Assuntos Corporativos da Petrobras, Clarice Coppetti, trata-se de uma iniciativa importante para a estatal.

“A diversidade ganha cada vez mais espaço na nossa empresa e as cotas do novo concurso que abriremos é prova disso. É um valor com o qual nos comprometemos porque enxergamos que vivências plurais são motores para consolidarmos a Petrobras como um ambiente inclusivo e que abraça as diferenças como uma oportunidade de crescimento”, explicou.

Subsidiárias da Petrobras também terão concursos

Para além da própria Petrobras, algumas de suas subsidiárias também terão concursos em 2023. Isto é, como a Transpetro e a TBG Brasil.

Nesse sentido, espera-se que estas tenham ofertas para cargos de diferentes níveis de escolaridade.

No caso da TBG Brasil, já houve publicação do edital em 14 de julho, com um total de 300 vagas das quais 48 são imediatas e 252 são para formação do cadastro de reserva.

Além disso, há a expectativa de abertura de mais vagas na Petrobras Transporte S.A (Transpetro). Isto é, uma empresa brasileira de transporte e logística que se destina a clientes na indústria de óleo, gás e biocombustíveis.

Veja também: Dataprev publica edital de concurso

Portanto, os profissionais da área poderão contar com diversas oportunidades, possivelmente concorrendo em mais de um concurso.

Transpetro terá edital em setembro

A Transpetro (Petrobras Transporte S.A) divulgou que deverá publicar mais 3 editais de concurso público em setembro de 2023.

Assim, a expectativa é de que as vagas se destinarão a cargos de níveis médio/técnico e superior, além de se dividir entre quadros de terra e de mar. No entanto, ainda não é possível saber o número total de vagas.

Nesse sentido, o gerente executivo de Recursos Humanos da Transpetro, Alexandre Jatczak, falou sobre como deverão ser estas vagas.

“Nosso objetivo no processo para o quadro de terra é atender à necessidade de efetivo por região, abrindo a possibilidade de cada candidato escolher a área de atuação, de acordo com sua formação profissional e o estado onde prestará serviço. Isso garante maior assertividade para cada vaga”, declarou.

Além disso, o gerente também falou de pontos específicos do quadro mar.

“No quadro de mar, para embarque e desembarque determinados pela companhia, os tripulantes poderão optar pelo porto base na cidade mais próxima da sua residência, ficando a companhia responsável pelas despesas no percurso entre a cidade de referência e o navio”, explicou.

Assim como a recente declaração da Petrobras, a Transpetro também reforçou o incentivo à inclusão nas novas vagas.

“Somos uma empresa cada vez mais inclusiva. Incentivamos a participação de mulheres, pessoas não brancas, LGBTQIA+ e PcDs no processo seletivo. Nossa política de Recursos Humanos, pacote remuneratório e benefícios posicionam a Transpetro como uma empresa de referência no mercado de trabalho nacional, despertando o interesse de diversos profissionais”, defendeu o gerente.

TGB já tem concurso em andamento

Por fim, a Petrobras já conta com uma subsidiária com concurso em andamento. Trata-se da TBG Brasil, ou seja, a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil.

Nesse caso, o edital do novo concurso foi publicado no dia 14 de julho, quando as inscrições começaram. Portanto, aqueles que desejam concorrer a estas vagas devem se apressar, pois o prazo termina no dia 04 de agosto, próxima sexta-feira.

Para este edital, então, a TBG oferta 300 vagas para os cargos de:

Analista, de nível superior, com 15 vagas imediatas e 73 para cadastro de reserva;

Engenheiro, também de nível superior, com 15 vagas imediatas e 77 para cadastro de reserva;

Técnico, de nível médio, com 18 vagas imediatas e 102 para cadastro de reserva.

Para os cargos de nível superior há a garantia de remuneração mínima de R$ 10.185,39. No caso do cargo de técnico, há garantia de remuneração mínima de R$ 3.977,07.

Veja também: TBG abre concurso público com 300 vagas

Todos contam com uma jornada de 40 horas por semana.