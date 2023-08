Phil Mickelson responde: “Sem apostas de bilhões de dólares, meu recorde fala por si”

Phil Mickelson encontra-se no centro de uma tempestade quando surgem sérias alegações, sugerindo que ele se envolveu em extensas apostas esportivas superiores a $ 1 bilhão e até tentou uma aposta significativa no Copa Ryder 2012. No entanto, o jogador de golfe, que recentemente ganhou as manchetes com sua saída do VIDA Golfeparece relativamente imperturbável com os holofotes negativos, refutando veementemente qualquer irregularidade em um comunicado divulgado na quinta-feira.

Ajustando o registro em linha reta, Mickelson afirmou: “Nunca apostei na Ryder Cup. Embora seja um fato conhecido que gosto de apostas amistosas no campo, estou comprometido em manter a integridade do jogo.”

O jogador degenerado Mickelson ainda está apostando após perdas de $ 100 milhõesParker Johnson

Um próximo livro de autoria do renomado jogador Billy Walters forneceram novos insights na quinta-feira. O livro oferece vislumbres da propensão de Mickelson para correr riscos, mesmo no campo de golfe. De acordo com Walters, o jogador de golfe tentou fazer uma aposta substancial de $ 400.000 na Ryder Cup 2012, um evento do qual participou ativamente. Além disso, Walters afirmou que as apostas de Mickelson custaram a ele aproximadamente $ 100 milhões em três décadas.

Apesar de acumular cerca de $ 480 milhões e estar entre os atletas mais bem pagos em todos os esportes nos últimos dez anos, o apoio inesperado de Mickelson ao LIV Golf durante sua rivalidade com o PGA Tour levantou as sobrancelhas. O jogador de golfe criticou abertamente a liderança da liga, mas acabou se alinhando com o empreendimento devido aos potenciais benefícios financeiros para ele e seus colegas jogadores.

Ele está envolvido em terapia

Enquanto Mickelson já lidou publicamente com essas questões antes e afirma ter parado de jogar, as recentes revelações sobre seu extenso histórico de apostas lançaram uma sombra preocupante sobre a comunidade esportiva. O jogador de golfe, agora com 53 anos, expressou seus sentimentos sobre o assunto, afirmando: “Reconheci meu remorso, assumi responsabilidade, procurei ajuda, participei de uma terapia que me impactou positivamente e estou contente com meu estado atual”.

O aumento das apostas esportivas desde a remoção das restrições há alguns anos criou um efeito cascata, levando a um maior escrutínio. A NFL, por exemplo, já concedeu suspensões a jogadores envolvidos em jogos de azar. É improvável que o suposto envolvimento de Mickelson seja o capítulo final desta narrativa, com o tópico reverberando no golfe e além. À medida que o mundo das apostas esportivas continua a se expandir, essas revelações servem como um lembrete dos desafios e consequências vinculados a essas práticas.