Pickett, Love e Mayfield brilham na pré-temporada, mas apenas um foi impecável

Kenny Pickett, Jordan Love e Baker Mayfield parecia ótimo no centro de suas respectivas equipes sexta-feira em NFL pré-temporada, mas o Pittsburgh Steelers quarterback parecia muito melhor do que os outros dois.

Pickett, 25, jogou apenas em uma única investida, que terminou com um touchdown depois de mover as correntes 70 jardas no ar para a end zone em 6 de 7 passes completos.

Esta animação de passe do super-homem do Mahomes vai quebrar os controladores em Madden 24Parker Johnson

Mayfield, 28, liderou o Tampa Bay Buccaneers em três investidas contra o Steelers em um jogo que viu Tom BradyA ex-equipe do Barcelona perdeu por 27 a 17 em casa.

Nessas três tentativas, Mayfield três para 63 jardas e um TD em 8 para 9 finalizações, e parece a primeira escolha do time no QB.

Love, 24, jogou apenas alguns drives para o Green Bay Packers em uma vitória estrondosa sobre o Cincinnati Bengalsmostrando um vislumbre do que está por vir.

Jordan Love substituindo Aaron Rodgers

Aaron Rodgers deixou sapatos enormes para preencher a organização e Love tem muita pressão para ter sucesso.

Ele lançou para 76 jardas e um touchdown em 7 de 10 passes completos com zero interceptações.

A estrela da disputa pelo Green Bay estava correndo de volta Emanuel Wilsonque marcou dois touchdowns no solo, incluindo um house call de 80 jardas.

Wilson, 24, terminou o jogo com 111 jardas em apenas seis corridas.