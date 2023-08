PicPay oferece cartão de crédito para negativados; Veja como conseguir

Em meio a preocupações sobre restrições de crédito devido a histórico negativo ou baixo score de crédito, o PicPay Card lança uma solução inovadora. A plataforma financeira disponibiliza em sua plataforma a função de “limite garantido”, que oferece a possibilidade de acesso ao crédito, independentemente da situação financeira do usuário.

Com esta nova função, indivíduos que estejam negativados ou possuam um score de crédito baixo podem solicitar um cartão de crédito e determinar o limite desejado. O diferencial está na forma como esse limite é estabelecido: ele é definido pelo próprio usuário com base nos investimentos realizados em sua poupança no aplicativo e nas atividades em sua conta que geram rendimentos.

Para solicitar o PicPay Card com a opção de limite garantido, os interessados podem realizar o processo exclusivamente por meio do aplicativo do PicPay. O aplicativo oferece uma interface intuitiva que guia os usuários por todas as etapas do processo de solicitação, incluindo a definição do limite desejado e a confirmação dos investimentos feitos na plataforma.

Veja como solicitar o cartão com limite garantido no PicPay

Para aqueles que anteriormente enfrentavam barreiras para obter crédito, a solicitação do PicPay Card com a opção de limite garantido é surpreendentemente simples. A empresa tornou o processo acessível exclusivamente por meio de seu aplicativo intuitivo, garantindo que a obtenção de crédito seja uma experiência descomplicada. Duas opções estão disponíveis para solicitar o cartão:

Comece acessando a conta no aplicativo PicPay.

Uma vez dentro da plataforma, dirija-se à seção “PicPay Card”.

Dentro dessa seção, o usuário encontrará a opção clara e direta “Pedir meu PicPay Card”. Ao selecionar essa opção, o cliente será direcionado para iniciar o processo de solicitação do cartão.

A segunda opção é bastante simples e também deve ser feita por meio do aplicativo do PicPay. Veja o passo a passo a seguir:

Acesse a conta no aplicativo PicPay .

. Clique na foto de perfil localizada no canto superior da tela.

Ao fazer isso, o usuário será direcionado para a seção onde estão localizados os detalhes do “ PicPay Card “.

“. Dentro dessa área, haverá a opção “Pedir PicPay Card”. Desse modo, basta selecionar essa opção para dar início ao processo de solicitação do cartão.

Independentemente da opção escolhida, o PicPay Card está tornando o acesso ao crédito mais fácil e acessível. A função disponibilizada pela empresa permite que os clientes definam o limite de acordo com seus próprios investimentos e rendimentos.



É possível acumular mais dívidas com a função?

É natural que surjam preocupações quanto a potenciais dívidas ou encargos financeiros ao utilizar o PicPay Card com o recurso de limite garantido. No entanto, é importante entender como o sistema funciona para evitar equívocos.

Quando se utiliza o PicPay Card com o limite garantido, existe uma característica notável: não existe a possibilidade de realizar pagamentos que sejam inferiores ao montante total da fatura. Uma particularidade adicional é que, caso o pagamento da fatura não seja identificado até às 19h do dia do vencimento, o valor correspondente à fatura é automaticamente debitado da reserva disponível no “cofrinho” do cartão.

Em resumo, o PicPay Card com limite garantido oferece não apenas um acesso simplificado ao crédito, mas também uma abordagem inteligente para evitar o acúmulo de dívidas e juros indesejados. Ao adotar medidas que promovem a responsabilidade financeira, a plataforma proporciona aos usuários a liberdade de usar o cartão dentro da sua realidade.