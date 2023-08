PicPay tem nova forma de aumentar o limite de crédito e SURPREENDE clientes; Confira qual

Em uma nova aposta no mercado financeiro, o PicPay anunciou mais uma novidade para seus clientes. O popular aplicativo de pagamentos apresentou uma opção inovadora para os usuários do seu cartão de crédito, o PicPay Card, facilitando o aumento do limite de crédito.

A grande novidade desta modalidade é que o limite do cartão fica diretamente atrelado ao rendimento do saldo presente na conta digital do cliente. Atualmente, esse saldo rende a uma taxa de 102% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), o que significa que o retorno financeiro está acima do que é oferecido pela tradicional caderneta de poupança.

A empresa anunciou oficialmente essa inovação no início desta semana, visando incentivar a educação financeira entre seus clientes. Com a nova opção, os usuários poderão construir o limite do cartão de crédito de forma mais inteligente e responsável, evitando comprometer suas finanças.

Essa iniciativa vem como mais uma demonstração do compromisso do PicPay em se adaptar às tendências do mercado financeiro e oferecer soluções inovadoras aos seus clientes. Ao vincular o limite do cartão ao rendimento do saldo da conta digital, a empresa busca proporcionar uma experiência financeira mais sólida e alinhada aos objetivos de cada usuário.

Veja como aumentar o limite do cartão

O PicPay surpreende mais uma vez ao apresentar uma abordagem inovadora para permitir o aumento do limite de crédito em seu cartão. Através dessa nova modalidade, o cliente tem a oportunidade de construir seu limite utilizando o rendimento do saldo presente em sua conta digital ou no Cofrinho, recurso disponível no aplicativo para guardar dinheiro.

O funcionamento é simples: todo o rendimento gerado pelo saldo da conta digital ou do Cofrinho é automaticamente convertido em limite de crédito. Esse valor pode ser utilizado imediatamente para realizar compras, e o pagamento pode ser realizado em até 40 dias.

Quando o cliente efetua uma compra, o valor correspondente é reservado pelo PicPay em um Cofrinho específico, onde ele rende a uma taxa de 102% do CDI. Caso o cliente opte por pagar a fatura de outra forma, o dinheiro continua rendendo no Cofrinho, aumentando assim seu limite disponível.

Uma vantagem adicional é que o consumidor pode também utilizar o próprio saldo reservado no Cofrinho para quitar a fatura do cartão, proporcionando ainda mais flexibilidade e controle sobre suas finanças.

“Estamos transformando a lógica do ‘invista e tenha crédito’ e mostrando que, no PicPay, o cartão é para todos. Os usuários têm acesso imediatamente às vantagens de usar a função crédito, desde compras em aplicativos ou online, parcelamento e até programa de recompensas da Mastercard Surpreenda”, afirmou Danilo Caffaro, vice-presidente de Serviços Financeiros para Pessoa Física do PicPay.



Uma das principais características da mais recente inovação do PicPay é sua abordagem direcionada ao público negativado, que muitas vezes enfrenta dificuldades para obter cartões de crédito pré-aprovados. A proposta é tornar o cartão de crédito mais acessível ao longo do tempo, à medida que os usuários utilizam a função para construir seu limite.

Frederico Trevisan, diretor de Cartões e Seguros no PicPay, enfatiza a importância dessa iniciativa, destacando que quanto mais o usuário poupa e utiliza a plataforma, maior será o limite disponível. Esse enfoque permite aos clientes uma experiência financeira mais estável e uma trajetória rumo a uma melhor saúde financeira.