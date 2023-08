Pink mostra amor por Britney Spears durante show em Detroit em meio ao divórcio com Sam Asghar

Pink subiu ao palco no Comerica Park em Detroit na quarta-feira e fez uma pequena mudança em sua música de 2001, “Don’t Let Me Get Me”, que faz referência a Britney. Em um vídeo postado no Instagram, Pink cantou a letra “Cansada de ser comparada à maldita Britney Spears”, mas ela mudou “droga” para “doce”, tornando-a “doce Britney Spears”.