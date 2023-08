Pinkydoll do TikTok rebate a crítica da pele clara do NPC, orgulhoso de ser negro

TMZ. com

A famosa senhora TikTok que você vê agindo como personagens de jogos de computador no “LIVE” diz que não está tentando fazer ninguém pensar que ela não é negra… apesar das afirmações dos críticos e de algumas evidências visuais.

Temos uma sensação na internet Boneca Pinky no LAX terça-feira, onde perguntamos o que ela achou das pessoas ficarem demonstradamente chocadas com sua aparição no palco na recente premiação Streamy… onde ela fez todo o seu truque de “NPC” ao entregar um prêmio.