Piquetur Log OFERECE EMPREGOS em diversos locais

A Piquetur Log, empresa de logística que oferece soluções de armazenagem, estoque, manuseio e distribuição em todo o território nacional, está com ótimos cargos vagos no presente momento. Com isso, caso você esteja em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vale a pena consultar a lista abaixo:

Ajudante de Motorista – Cajamar – SP – Efetivo;

Ajudante de Motorista – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Ajudante de Motorista – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Ajudante de Motorista – Vinhedo – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo de SAC – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Contas a pagar – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Banco de talentos – Administrativo, Financeiro e Logística – Banco de talentos;

Consultor (a) de Negócios – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Motorista de Caminhão – São Jose dos Pinhais – SP – Efetivo;

Motorista de Caminhão – Bauru – SP – Efetivo;

Motorista de Caminhão – Cajamar – SP – Efetivo;

Motorista de Caminhão – Vinhedo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Piquetur Log

Sobre a Piquetur Log, podemos destacar que, com mais de 35 anos de experiência no transporte, recebimento, armazenamento e distribuição de mercadorias, a Piquetur Soluções Logísticas é uma empresa brasileira que atende todo o mercado nacional.

Além disso, com estruturas modernas e equipamentos adequados, a empresa comporta milhares de m³ de armazenamento, garantindo um gerenciamento de estoque com maior qualidade e eficiência.

Sua equipe profissional e capacitada controla os acessos, possibilitando um serviço de logística seguro e confiável. Por fim, a Piquetur Log é uma empresa brasileira que não só atende todo o mercado nacional, mas que projeta soluções logísticas adequadas para cada tipo de necessidade.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas da Piquetur Log já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.