PIS para quem trabalhou em 2022 já foi definido pela Caixa com CALENDÁRIO e Valores?

O calendário de pagamento do PIS referente ao ano-base 2022 ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Devido a um atraso ocasionado pelo calendário PIS/PASEP, que foi afetado pela pandemia, as datas de pagamento e os valores das parcelas ainda estão pendentes.

Atraso no calendário PIS/PASEP

O calendário PIS/PASEP é tradicionalmente divulgado até o fim do mês de dezembro para o ano subsequente. No entanto, devido aos impactos da pandemia, ocorreu um espaçamento de dois anos entre o ano-base e o período de recebimento. Isso resultou na falta de informações sobre o calendário de pagamento do PIS referente ao ano-base 2022.

Valor do PIS

O valor do PIS é determinado com base no salário mínimo do ano em que ocorre o pagamento. Portanto, o valor a ser pago no PIS 2024 só será conhecido após o governo apresentar o piso salarial para esse ano.

Requisitos para recebimento do PIS

Para ser elegível ao recebimento do PIS referente ao ano-base 2022, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ter auferido rendimentos mensais de até dois salários mínimos durante 2022; Não ter mantido vínculo laboral com pessoa física, excluindo assim o direito ao abono salarial do PIS 2022 para empregadas domésticas; PIS/PASEP por pelo menos cinco anos; Estar registrado no sistemapor pelo menos cinco anos; Ter exercido atividade remunerada com carteira assinada por no mínimo trinta dias em 2022.

Acompanhamento das informações oficiais

É importante que os trabalhadores que se enquadrem nos requisitos mencionados acompanhem as informações oficiais divulgadas pelo governo para saber quando estarão aptos a receber o benefício do PIS referente ao ano-base 2022. As atualizações acerca do calendário de pagamentos serão disponibilizadas pelas autoridades competentes por meio dos canais oficiais de comunicação.



Embora o calendário de pagamento e o valor do PIS referente ao ano-base 2022 ainda não tenham sido divulgados, é fundamental que os trabalhadores que atendam aos requisitos mencionados fiquem atentos às informações oficiais.

O acompanhamento dessas informações garantirá que eles estejam cientes de quando poderão receber o benefício do PIS. Continuaremos aguardando a divulgação do calendário oficial por parte da Caixa Econômica Federal.