PIS/PASEP: A notícia mais esperada acaba de chegar. Veja detalhes e novidades

A espera acabou! Finalmente temos notícias sobre o PIS/PASEP relacionado ao ano base de 2022. Embora o governo tenha concluído os pagamentos referentes ao ano base de 2021, muitas pessoas têm dúvidas sobre o que esperar para 2022.

Neste artigo, vamos esclarecer todas essas dúvidas e trazer as últimas informações sobre o assunto.

O que aconteceu com o PIS/PASEP?

Primeiramente, é importante entender que a pandemia de Covid-19 afetou o cronograma de pagamento do PIS/PASEP. Devido aos desafios impostos pela crise sanitária, o governo federal teve que realocar recursos, o que resultou no adiamento do pagamento do PIS/PASEP referente ao ano base de 2020.

Devido a pandemia, o governo precisou ajustar o calendário de pagamentos. O abono salarial do ano base de 2020, que deveria ser pago em 2021, foi efetuado apenas em 2022. Já o pagamento do PIS/PASEP referente ao ano base de 2021, que deveria ter sido efetuado em 2022, iniciou apenas em fevereiro de 2023.

Com isso, podemos concluir que o pagamento do PIS/PASEP para quem trabalhou em 2022 será realizado em 2024. Entretanto, vale ressaltar que essa situação ainda pode sofrer alterações, pois até o momento, o governo federal não fez nenhuma comunicação oficial sobre a normalização do calendário do PIS/PASEP.

Quem irá realizar o pagamento?

Os pagamentos do PIS serão realizados pela Caixa Econômica Federal para os trabalhadores do setor privado. Já os pagamentos do PASEP serão efetuados pelo Banco do Brasil para os servidores públicos. Portanto, é importante ficar atento às atualizações e informações oficiais sobre o cronograma de pagamentos.

O valor do PIS/PASEP é calculado com base no salário mínimo do ano em que o pagamento é realizado. Dessa forma, o valor a ser pago no PIS 2024 só será conhecido após o governo divulgar o valor do salário mínimo para o próximo ano.

Quem tem direito ao PIS/PASEP?

Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e ter trabalhado de forma formal por, no mínimo, 30 dias no ano base considerado para o cálculo do benefício. Além disso, é necessário que a remuneração mensal média não ultrapasse dois salários mínimos.

É importante também que as informações do trabalhador estejam corretamente registradas na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) pelo empregador.

Como verificar o direito ao saque?

Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao saque do benefício através do site do governo federal ou da Carteira de Trabalho Digital. Outra opção é ligar para a central Alô Trabalhador, no número 158.

No que se refere ao valor do abono salarial, é proporcional ao tempo de trabalho do empregado com carteira assinada no ano base. Cada mês de trabalho corresponde a um décimo do valor do salário mínimo vigente no momento do pagamento.

Em outras palavras, quem trabalhou o ano todo receberá o valor de um salário mínimo completo.

Consulta do PIS/PASEP pela Internet

Para consultar o PIS/PASEP pela Internet, siga os passos abaixo:

Acesse o site gov.br/pt-br/servicos/sacar-o-abono-salarial e clique em “Iniciar”; Selecione a opção “Entrar com Gov.br”; Digite seu CPF e clique em “Continuar”; Insira sua senha e clique em “Entrar”; Na página principal, selecione a opção “Abono salarial”; Verifique se o ano base selecionado é 2022 e observe a coluna “Habilitado” para saber se você tem direito ao PIS 2023. Se tiver direito ao benefício, você verá a opção “Sim” na coluna.

Como sacar o PIS 2023?

Para sacar o PIS 2023, o trabalhador que possui o Cartão do Cidadão pode utilizá-lo para receber o benefício em lotéricas ou caixas eletrônicos da Caixa.

Também é possível realizar o saque em uma agência da Caixa, apresentando um documento oficial com foto. Se o trabalhador possuir conta corrente ou poupança na Caixa, poderá receber o valor através do Internet Banking da instituição.

10. Como receber o PASEP 2023?

O PASEP pode ser sacado na conta corrente ou poupança de clientes do Banco do Brasil. Para quem deseja receber o valor em outro banco, é possível realizar uma transferência para o banco de preferência pelo site “bb.com.br/pasep” ou por um caixa eletrônico do Banco do Brasil.

Em resumo, embora ainda haja incertezas sobre o calendário de pagamento do PIS/PASEP, é importante estar atento às atualizações oficiais e se preparar para receber o benefício quando ele for liberado. Lembre-se de que o valor do PIS/PASEP é um direito do trabalhador e pode ser um importante reforço no orçamento familiar.





Fonte: Notícias Concursos