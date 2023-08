PISO DA ENFERMAGEM foi pago nesta terça-feira? Confira todas as datas

A remuneração adequada dos profissionais da enfermagem é um assunto de extrema importância para garantir a qualidade da assistência prestada à população. Recentemente, foi anunciado que tanto os profissionais vinculados diretamente ao Ministério da Saúde quanto aqueles em âmbito estadual, municipal e do Distrito Federal estão programados para receber pagamentos retroativos a partir de maio de 2023, incluindo também o pagamento do décimo terceiro salário.

Neste artigo, iremos analisar em detalhes os valores fixados pelo piso da enfermagem, tanto para o setor público quanto para o setor privado, buscando compreender as diretrizes estabelecidas e as expectativas para o cumprimento dessas remunerações.

Pagamento do Piso da Enfermagem no Ministério da Saúde

No contexto do Ministério da Saúde, o depósito efetuado em agosto compreende os meses de maio e junho, adicionando também a parcela referente a julho. A partir de agora, o Ministério da Saúde seguirá um cronograma para a distribuição das parcelas até o mês de dezembro .

Os trabalhadores do setor público serão contemplados com nove parcelas, incluindo pagamentos retroativos a partir de maio, além do recebimento do décimo terceiro salário 1. Para assegurar o cumprimento do piso, o governo federal alocará um total de R$ 7,3 bilhões.

Valorização dos Profissionais da Enfermagem no Setor Público

A valorização dos profissionais da enfermagem no setor público é uma pauta importante, pois reconhece a dedicação e o empenho desses trabalhadores na promoção da saúde da população. A garantia do pagamento do piso salarial é um passo fundamental nesse processo.

Com o objetivo de estabelecer um valor justo para o piso salarial da enfermagem, a Advocacia-Geral da União (AGU) definiu que o cálculo será realizado com base no vencimento básico e nas gratificações de caráter geral fixas, excluindo as de natureza pessoal .

Essa medida visa evitar distorções e garantir uma remuneração condizente com a importância e a responsabilidade das atividades desempenhadas pelos profissionais da enfermagem. Dessa forma, busca-se valorizar o trabalho desses profissionais e garantir melhores condições de trabalho.



Piso da Enfermagem no Setor Privado

Diferentemente do setor público, ainda não há um prazo definido para o início do pagamento do piso da enfermagem no setor privado. Isso ocorre porque, primeiramente, é necessário que se desenrole a negociação proposta pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para a fixação do valor e a forma de pagamento.

Ainda que o setor privado não tenha uma definição clara sobre o início do pagamento do piso da enfermagem, é importante ressaltar a relevância dessa remuneração para garantir a valorização e o reconhecimento dos profissionais da enfermagem em todas as esferas de atuação.

Conclusão

A luta pela valorização dos profissionais da enfermagem é uma batalha constante, e o pagamento do piso salarial é um passo importante nesse sentido. Com a definição dos valores pelo Ministério da Saúde para o setor público e a expectativa de negociação para o setor privado, espera-se que os profissionais da enfermagem sejam devidamente remunerados por suas atividades.

É fundamental que as instituições e os governos reconheçam a importância e a responsabilidade dos profissionais da enfermagem, proporcionando condições adequadas de trabalho e remuneração condizente. A valorização da enfermagem é essencial para a qualidade da assistência à saúde e para o fortalecimento do sistema de saúde como um todo.