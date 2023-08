Pix e apostas esportivas; Novo estudo revela informações IMPRESSIONANTES

De acordo com uma pesquisa da Pay4Fun, plataforma de pagamentos online, cerca de 90% dos usuários de sites de apostas preferem utilizar o Pix como método de pagamento. Sendo assim, 9 em cada 10 apostadores utilizam o sistema de pagamentos instantâneos, o qual foi criado pelo Banco Central em 2020, e se popularizou muito no Brasil ao longo dos anos.

Ainda segundo o levantamento, o último semestre de 2023 já registrou 304.576 mil transações em apostas, de um total de 4.952.560 milhões no ano. Segundo Cristiano Maschio, especialista em tecnologia de pagamentos e CEO da Qesh IP, o Pix apresenta uma grande oportunidade, tanto para os consumidores quanto para as empresas brasileiras, englobando diversas vertentes da sociedade.

“O Pix envolve agilidade e redução de custos para todas as partes. Com essa transação comercial mais rápida, ele possibilita um fluxo de caixa mais eficiente e, consequentemente, uma melhor experiência ao cliente. Além disso, exemplos como a cobrança de um vencimento futuro e a realização de pagamentos programados trazem outras possibilidades de, inclusive, novos negócios”, afirma o especialista.

Com relação às apostas esportivas, a pesquisa demonstrou que a tendência é o Pix continuar como método de pagamento preferido entre os usuários. Além disso, o setor como um todo vem evoluindo muito ultimamente, sendo que todos os anos o fluxo financeiro atinge altos números. Nesse sentido, até o final deste ano o setor de apostas esportivas deve movimentar mais de US$ 25 bilhões no Brasil, o que equivale à cerca de R$ 115 bilhões na cotação atual.

Pix e o mercado de apostas financeiras

As apostas esportivas cresceram muito no Brasil ultimamente, processo que foi impulsionado pelo Pix e sua facilidade de pagamento nos meios digitais.

Segundo Marcos Sabiá, CEO do Galera.bet., site de apostas esportivas, “Há uma vasta história de paixão do brasileiro por apostas esportivas, agora, ainda mais, em um ambiente virtual com simples acesso e interação. É uma forma do público se manter mais próximo ao evento esportivo e analisar resultados em diferentes modalidades. A agilidade e facilidade nas transações realizadas com o PIX trouxeram um valioso e inegável à indústria das apostas”.

Além do crescimento no número de brasileiros que apostam, a diversidade nos sites de apostas esportivas também cresceu muito. A participação feminina também atingiu números expressivos, quase se igualando aos homens. Segundo estudo da ENV Media, 49% dos usuários em sites de cassino online são mulheres, sendo que anteriormente essa percentagem era de 30%.



Pagamentos instantâneos superam os cartões

Neste ano, o Pix já superou o montante transacionado por todos os tipos de cartões, o que inclui o débito, crédito e o pré-pago. De acordo com dados do Banco Central, no período de janeiro a junho de 2023 já foram R$ 7,3 trilhões movimentados através da ferramenta.

Por outro lado, nesse mesmo período do primeiro semestre de 2023 os cartões de crédito, débito e pré-pago movimentaram apenas R$ 1,7 trilhão. Os dados são de um levantamento recente da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços).

No entanto, apesar do número bem abaixo do que o apresentado pelo Pix, os cartões tiveram uma alta no montante transacionado, que cresceu cerca de 8% no período entre janeiro e junho deste ano.