O cartão de crédito é, sem dúvidas, um queridinho de muitas pessoas. Entretanto, ele também pode ser a porta de entrada para o juros rotativo, que causa grandes índices de inadimplência em nosso país. Pensando nesse cenário, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comentou que a instituição está estudando possibilidades de fazer com que o PIX venha a ser utilizado em empréstimos, como forma de contornar a situação dos juros excessivos dos cartões de crédito.

Basicamente, a ideia reside na possibilidade de os próprios bancos oferecerem empréstimos parcelados via PIX. Na prática, os clientes teriam acesso a um empréstimo de modo semelhante ao que ocorre no cartão de crédito, mas com a diferença de não haver a cobrança dos juros rotativos. Desse modo, a inadimplência, muitas vezes associada ao descontrole gerado pelos juros rotativos, poderia ser combatida de modo eficiente, até certo ponto.

PIX pode substituir empréstimos e cartão de crédito no Brasil e brasileiros são surpreendidos

O PIX, hoje, é utilizado por quase todos os brasileiros. Sem dúvidas, essa função chegou para revolucionar o modo como lidamos com transferências e pagamentos diversos. Além disso, essa funcionalidade também tem se mostrado bastante versátil, pois à medida que o tempo passa, novas opções de uso do PIX vêm à tona, projetando uma maior descomplicação financeira para as pessoas.

Nesse cenário, temos a surpreendente possibilidade de o PIX substituir empréstimos e cartão de crédito no Brasil. Embora ainda não exista uma confirmação de quando esse tipo de funcionalidade realmente será ativada, já podemos ter algumas pistas com base no discurso do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

Segundo ele, o Brasil é considerado um dos países com maior juros em todo o mundo, o que torna a inadimplência uma verdadeira “regra” na vida de muita gente por aqui. Diante dessa situação, o Banco Central vem estudando uma forma de usar o PIX para que os bancos ofereçam empréstimos aos seus clientes, como acontece com o cartão, mas sem os mesmos juros.

A temática está sendo estudada e avaliada não apenas pelo Banco Central, mas também pelo Ministério da Fazenda e associações do mercado financeiro.

A inadimplência tem aumentado no país



A possibilidade o PIX se tornar uma ferramenta para solicitar empréstimos pode ajudar muitos brasileiros que, hoje, enfrentam a inadimplência e o acúmulo de dívidas provocado pelo juros rotativos.

Isso porque, atualmente, existem mais de 215 milhões de cartões de crédito ativos em nosso país, o que nos dá pistas de que muitos cidadãos têm mais de um cartão, o que pode levar ao problema de juros rotativo.

Assim sendo, a redução do uso do cartão de crédito, ao existirem outras alternativas interessantes, pode ser uma forma de combater o desequilíbrio financeiro de milhões de pessoas que, hoje, estão inadimplentes.

Por ora, é importante aguardarmos mais informações sobre essas novas possibilidades, que ainda não foram totalmente esclarecidas.