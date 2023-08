Pix poderá ser utilizado para recarregar ESSES cartões; Veja quais

O aplicativo BRB Mobilidade é utilizado pelos moradores do Distrito Federal para o transporte público coletivo. Sendo assim, a partir desta terça-feira (1) o aplicativo passou a permitir a recarga do cartão que dá acesso aos transporte público via Pix, facilitando a vida dos cidadãos do DF.

Com isso, o operador do sistema de bilhetagem automática do Distrito Federal estima que cerca de 280 mil usuários do aplicativo BRB Mobilidade agora poderão utilizar o Pix para recarregar cartões. A ferramenta de pagamentos instantâneos faz com que o processo seja muito mais rápido e prático.

Desta maneira, o pagamento via Pix é feito pelos usuários dentro do próprio aplicativo. Sendo assim, o valor pago fica disponível por até 5 minutos, podendo ser utilizado nos validadores online.

Além disso, os validadores offline da Companhia do Metropolitana do Distrito Federal (Metrô-DF), assim como os ônibus da Marechal e da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB) também já estão adaptados ao pagamento via Pix. Segundo o BRB Mobilidade, a mudança será gradual, sendo que as demais empresas de ônibus do DF ainda não estão adaptadas a essa tecnologia.

Novas tecnologias no transporte público do DF

O BRB Mobilidade vem implementando novas tecnologias no transporte público coletivo do Distrito Federal há alguns anos. Em 2022, por exemplo, a empresa passou a permitir o pagamento dos metrôs do DF através de cartões de débito e crédito, via aproximação.

Segundo o presidente da instituição, Paulo Henrique Costa, “A atuação do BRB na operacionalização do serviço de transporte público do DF reforça o papel de banco público voltado para o desenvolvimento econômico, social e humano da região. Seguiremos investindo em melhorias para a população, com foco em um atendimento cada vez mais ágil e moderno”.

Além disso, o BRB Mobilidade também informou que, em breve, irá permitir o pagamento das tarifas de ônibus dentro dos próprios veículos. Sendo assim, isso será feito através do uso de cartões de débito e crédito. Essa novidade está sendo testada com a população do DF, antes de ser implementada totalmente.

Caso surjam dúvidas sobre os novos serviços, a rede de atendimento do BRB Mobilidade já possui 13 postos próprios no DF, assim como canais digitais e 108 lojas do BRB Conveniência. A empresa também possui diversos guichês no Metrô-DF, além de quatro postos de atendimento nas agências Na Hora.



Você também pode gostar:

Projeto de Lei prevê isenção do Pix para doações

A Comissão de Educação e Cultura aprovou nesta terça-feira (1) um Projeto de Lei que proíbe a taxação do Pix em transferências que têm como objetivo doar recursos para organizações da sociedade civil e institutos de pesquisa sem fins lucrativos, ou seja, nas doações por Pix.

É importante destacar que, segundo determinação do Banco Central, as pessoas físicas, MEIs (Microempreendedores Individuais) e empresário individual não podem sofrer taxação do Pix, tanto para envio quanto para recebimento. No entanto, essa regra não é válida para o resto das empresas, que podem ser taxadas.

Segundo a senadora Mara Gabrilli, autora do projeto, a maior parte dos recursos obtidos por organizações sem fins lucrativos e pelos institutos de pesquisa são provenientes de doações particulares. Desta maneira, uma taxação no Pix das empresas desestimula as doações, prejudicando essas organizações e centros de pesquisa.