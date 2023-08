PIX vai substituir os cartões de crédito? Veja o que disse o presidente do Banco Central

O PIX tem se consolidado como um dos métodos de pagamento preferidos pelos brasileiros. Até o fechamento de julho, dados da autoridade monetária indicam que mais de 3,5 milhões de transações foram realizadas, totalizando aproximadamente R$ 1,4 trilhão em movimentações financeiras.

Durante um evento do Fundo Comunitário Keren Hayesod, ocorrido ontem, Campos Neto, presidente do Banco Central, fez uma afirmação notável. Ele declarou que o PIX está destinado a ocupar o lugar dos cartões de crédito em um futuro próximo. Atualmente, o PIX opera como um método de pagamento instantâneo, possibilitando transações rápidas entre indivíduos e empresas. Entretanto, o BC já tem delineado planos para expandir significativamente as funcionalidades do sistema.

A visão de que o PIX irá eventualmente superar os cartões de crédito é apoiada por sua crescente adoção e eficácia. A simplicidade e velocidade do PIX têm atraído usuários de diversas faixas etárias e perfis econômicos, tornando-se um instrumento fundamental na modernização do setor financeiro do país.

O presidente do Banco Central ressaltou o compromisso contínuo em aprimorar o sistema PIX, expandindo suas funcionalidades para incluir um espectro ainda maior de operações financeiras. A transformação gradual do PIX em uma plataforma abrangente para pagamentos e transferências, além de sua provável substituição dos cartões de crédito, demonstram o comprometimento do Banco Central em alavancar a inovação tecnológica.

Banco Central deve implementar o PIX no crédito

Enquanto a data de lançamento da aguardada função “PIX Crédito” ainda não foi anunciada, a perspectiva dessa inovação está atraindo atenção. A nova funcionalidade, que vem sendo apelidada de “PIX Crédito” pela mídia, tem potencial para redefinir a dinâmica dos pagamentos e do crédito no Brasil.

A principal característica que diferencia o “PIX Crédito” é sua capacidade de dispensar bandeiras e intermediários, simplificando o processo de pagamento e, possivelmente, levando a uma redução de custos e taxas de juros associadas a transações de crédito. A funcionalidade visa trazer maior comodidade aos usuários, eliminando a necessidade de um cartão de crédito físico ou virtual para efetuar pagamentos a prazo.

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, compartilhou uma visão animadora sobre o futuro dessa novidade durante um recente discurso: “Você vai juntar o PIX e outros produtos, lembrando que você vai poder começar a poder fazer crédito no PIX, então, em algum momento, no futuro, você não precisará ter cartão de crédito, poderá fazer tudo no PIX”, disse.

A expectativa é que essa nova função reconfigure significativamente a forma como os brasileiros abordam os pagamentos a crédito. A possibilidade de realizar operações de crédito diretamente por meio do PIX poderia simplificar os processos de pagamento e tornar mais acessível o acesso ao crédito para um público mais amplo.



Você também pode gostar:

Novas funções do PIX

Além do PIX no crédito, o Banco Central está em processo de desenvolvimento de outras melhorias para o sistema. De acordo com informações divulgadas pelo Estadão, estão em fase de elaboração duas novas extensões do serviço: o Pix Automático e o BolePix.

Essas inovações têm o objetivo de ampliar ainda mais as opções de utilização do sistema PIX, atendendo a diversas necessidades financeiras dos usuários. Mais informações sobre o sistema de pagamentos podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco Central.