Placi CONTRATA para Enfermeiro, Recepcionista e mais!

A Placi, empresa que possui um conceito pioneiro no Brasil, voltado para a readequação de cuidados, reabilitação e cuidados paliativos de pacientes após hospitalização em instituições de saúde tradicionais, internação domiciliar ou período em instituições de longa permanência para idosos (ILDS), está com vagas abertas.

Sendo assim, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos disponíveis na lista abaixo:

Analista de Sistema TASY – Unidade Brasília – Lago Sul – DF – Efetivo;

Analista de Suporte Unidade Brasília – Lago Sul – DF – Efetivo;

Assistente Social hospitalar (a) – Lago Sul – DF – Pessoa jurídica;

Auxiliar de Farmácia (a) – Lago Sul – DF – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção Predial – Lago Sul – DF – Efetivo;

Banco de Talentos – Banco de talentos;

Coordenador (a) de Enfermagem – Lago Sul – DF – Efetivo;

Coordenador(a) de Fisioterapia – Lago Sul – DF – Efetivo;

Enfermeiro Plantonista – Lago Sul – DF – Efetivo;

Farmacêutico (a) – Lago Sul – DF – Efetivo;

Fonoaudiólogo (a) – Lago Sul – DF – Pessoa jurídica;

Médico Plantonista (a) – Lago Sul – DF – Pessoa jurídica;

Médico Rotina (a) -Unidade Botafogo – Rio de Janeiro – RJ – Pessoa jurídica;

Nutricionista (a) – Lago Sul – DF – Efetivo;

Psicólogo (a) – Lago Sul – DF – Pessoa jurídica;

Recepcionista (a) – Lago Sul – DF – Efetivo;

Supervisor (a) de hotelaria – Lago Sul – DF – Efetivo;

Técnico (a) de Enfermagem – Lago Sul – DF – Efetivo;

Terapeuta Ocupacional – Lago Sul – DF – Pessoa jurídica.

Mais sobre a Placi

Sobre a Placi, é interessante deixar claro que trata-se de uma empresa que oferece o cuidado certo no momento certo, com foco na qualidade de vida do paciente e no controle de sintomas, buscando a máxima recuperação possível, com suporte integral ao indivíduo internado e à sua família.

Como se candidatar em um dos postos de trabalho?

A candidatura é feita de forma bem sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Quer ficar sabendo de outras novidades referentes a empregos em solo brasileiro? Basta conferir diariamente o Notícias Concursos!