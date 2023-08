Plascar ABRE VAGAS efetivas e para estágio; Saiba mais!

A Plascar, uma tradicional empresa brasileira, atuante há décadas no setor automotivo, industrializando e comercializando peças para acabamento interno e externo de veículos automotores, está contratando funcionários para compor sua equipe no Sudeste. Sendo assim, caso esteja em busca de uma recolocação profissional, vale a pena consultar a lista abaixo:

Analista de Sistema de Gestão da Qualidade – Betim – MG – Efetivo;

Auxiliar de Condomínio – Betim – MG – Efetivo;

Estagiário (a) de Logística – Betim – MG – Estágio;

Estagiário (a) em Engenharia Civil – Jundiaí – SP – Estágio: Auxiliará na elaboração de escopo; Acompanhamento de execução das obras. Suporte no controle da execução financeira definida no pedido; Acompanhará elaboração de laudo técnico.

Mais sobre a Plascar

Sobre a Plascar, podemos frisar que, dentre os produtos desenvolvidos e fabricados, destaca: para-choques, painéis de instrumentos, painéis de portas, consoles, acabamentos internos, difusores de ar, porta-pacotes, levantadores de vidro, caixas de roda, aerofólios, soleiras e demais elementos aerodinâmicos, grades frontais, frisos, molduras e emblemas, peças de acabamentos de exteriores, lanternas traseiras, faróis, luz de freio interna, iluminação interna e componentes aplicados no habitáculo do motor.

Com quatro unidades posicionadas estrategicamente nos estados de SP e MG, a Plascar acumula mais de 270 mil metros quadrados que acomodam um parque de injetoras de 70 a 3.200 toneladas, gerando alta e diversificada capacidade de transformação.

Além disso, seja no desenvolvimento, ou na fabricação de peças, sua meta é atuar com força para fornecer os melhores produtos e atendimento as indústrias fabricantes de veículos automotores.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Plascar já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



