Play9 está EM BUSCA de profissionais em DOIS ESTADOS

A Play9, mediatech especializada no desenvolvimento de narrativas e soluções para expansão de audiência e resultados de marcas e influenciadores, está contratando funcionários em São Paulo e no Rio de Janeiro. Posto isso, antes de falar mais sobre a empresa, conheça a lista de cargos vagos:

Business Partner – Rio de Janeiro – RJ – Pessoa jurídica;

Pessoa Analista de Inteligência de Conteúdo – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Pessoa jurídica;

Pessoa Analista de Social Media – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Pessoa jurídica;

Pessoa Coordenadora de Negócios com Marcas – Rio de Janeiro – RJ – Pessoa jurídica;

Pessoa Desenvolvedora Fullstack SR – Trabalho Remoto – Pessoa jurídica;

Pessoa Estagiária em Social Media – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Pessoa Executiva Comercial – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Pessoal Analista de Marketing Digital – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Pessoa jurídica.

Mais sobre a Play9

Sobre a Play9, é interessante destacar que, atualmente, trata-se da maior network de Youtube no Brasil, e conta com mais de 200 profissionais apaixonados pelo que fazem.

Não à toa, recentemente, ganhou os prêmios do iBest de melhor agência de influenciadores, como também o prêmio de melhor produção pelo Caboré, premiação reconhecida como uma das maiores de publicidade no Brasil.

Em resumo, seu trabalho envolve diversas áreas: atua na gestão e na produção de canais do YouTube, tanto de influenciadores quanto de marcas, assim como no gerenciamento de redes sociais, principalmente Instagram, TikTok e Kwai, com uma produção audiovisual em diferentes formatos e projetos. Além disso, é responsável por entregas audiovisuais como publicidade, live commerce, conteúdo artístico e vídeos institucionais.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Play9 já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



