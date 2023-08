Pole Alimentos ABRE VAGAS no Nordeste do país

A Pole Alimentos, empresa feita por cearenses para os cearenses, com o compromisso de oferecer produtos que trazem o sabor da nossa terra, o frescor da produção local, a variedade e qualidade, está contratando pessoas no estado do Ceará. Assim, antes de falar com mais detalhes sobre a empresa, veja a lista de cargos disponíveis:

Ajudante de Carregamento – Aquiraz – CE – Efetivo;

Auxiliar de Controle de Qualidade – Aquiraz – CE – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Maracanaú – CE – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Cortes Manuais – Aquiraz – CE – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Maracanaú – CE – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Aquiraz – CE – Efetivo;

Cozinheiro (a) – Fortaleza – CE – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Salesforce – Maracanaú – CE – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Setor Pessoal – Maracanaú – CE – Aprendiz;

Soldador (a) Mecânico (a) – Maracanaú – CE – Efetivo.

Mais sobre a Pole Alimentos

Sobre a Pole Alimentos, podemos destacar que a companhia tem como objetivo levar qualidade e variedade para a alimentação de muitas famílias. Além de oferecer a melhor rentabilidade aos seus clientes varejistas, a partir da excelência da logística e do alto giro dos produtos.

Dito isso, o Portal de Compras é rápido, prático e seguro. É a solução ideal para abastecer o seu negócio. Nele você compra diretamente da indústria e ainda conta com toda a proximidade e comodidade do ambiente digital. Isto é, não precisa nem sair de casa para comprar produtos de alta qualidade.

Como enviar o seu portfólio?

Como você já pôde conferir a lista de vagas, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

