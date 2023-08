Polícia de Montgomery realiza coletiva de imprensa sobre briga de barco

A briga ribeirinha do Alabama deixou as pessoas algemadas, mas não necessariamente na prisão – o que pode mudar a partir de terça-feira … porque os policiais estão prestes a fornecer uma grande atualização.

O DP de Montgomery está realizando uma coletiva de imprensa, onde se espera que eles discutam 4 mandados de prisão emitidos na segunda-feira em relação ao tumulto ocorrido no fim de semana. Os nomes dos indivíduos que agora são procurados e as acusações exatas que enfrentam ainda não foram divulgados … presumivelmente é isso que a polícia vai abordar.

Muitos presumiram que os participantes da luta foram presos no local no sábado no Riverfront Park – onde há toneladas de vídeos mostrando pessoas sob custódia policial. No entanto, as autoridades esclareceram que todas aquelas pessoas foram simplesmente detidas naquele dia… e nenhuma foi presa.