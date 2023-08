Polícia grega prende cinco croatas supostamente envolvidos em violência mortal no futebol

Ppolícia na Grécia prenderam cinco cidadãos croatas alegadamente envolvido em violência mortal de torcedor de futebolprendendo-os enquanto tentavam fugir do país.

As detenções foram anunciadas esta quarta-feira, um dia depois de um Torcedor grego de 29 anos foi morto a facadas do lado de fora do estádio do AEK Atenas, levando ao cancelamento de uma qualificação da Liga dos Campeões contra o Dinamo Zagreb.

Os cinco suspeitos foram detidos no porto de Igoumenitsa, no noroeste, enquanto se preparavam para embarcar em uma balsa com destino à Itália, disse a polícia. Mais de 90 outros suspeitos devem comparecer perante um magistrado em Atenas por seu suposto envolvimento em ataques que deixaram 10 feridos. Quatro permanecem internados.

Velas e flores estão no local onde um torcedor grego de 29 anos morreuLAPRESSE

Temia-se mais violência Quarta-feira, o Panathinaikos, clube de Atenas, enfrenta o Marselha em uma partida das eliminatórias da Liga dos Campeões, que aconteceria sob rígidas medidas de segurança no Estádio Leoforos, no centro da capital grega.

Ministro da Ordem Pública da Grécia, Giannis Oikonomou disse que a polícia cometeu “erros trágicos” ao não deter os torcedores croatas que viajavam e ao não agir com base nas informações de que confrontos eram prováveis. Ele rejeitou pedidos de renúncia de partidos de oposição e suspendeu sete policiais, incluindo vários em altos cargos, enquanto se aguarda uma investigação e sua realocação ou demissão.

Do lado de fora da Opap Arena do AEK, torcedores fazem homenagens ao torcedor que foi morto – identificado por familiares como Michalis Katsouris de uma cidade perto de Atenas – deixando flores e velas no local onde morreu com uma facada.

O AEK diz que pediu ao órgão regulador do futebol europeu, a Uefa, que imponha “punição imediata e severa” sobre o Dinamo Zagreb, expressando desapontamento com o fato de a partida de qualificação acontecer em Zagreb no final deste mês.

As pessoas ficam em frente a uma faixa que diz “Mike de coração grande, AEK para sempre” do lado de fora da OPAP ArenaLAPRESSE

“A pergunta que atormenta nossos torcedores é aquela que descrevemos desde o início e que também nos atormenta: como é possível que, após o brutal assassinato de Michalis por uma gangue de criminosos cruéis da Croácia, o AEK Atenas entre em campo e jogue contra este time?” disse AEK.

“Algum de seus assassinos estará nas arquibancadas?”

O governo croata e o Dinamo Zagreb Ter ambos condenou veementemente que os ataques em Atenas. . . . Em comunicado conjunto, os prefeitos de Atenas e Zagreb, Kostas Bakoyannis e Tomislav Tomasevic, pediram calma.

“Atenas e Zagreb mantêm laços amigáveis ​​e, como prefeitos, estamos comprometidos em fortalecê-los”, escreveram. “Esta violência sem sentido não tem lugar nos nossos estádios, nas nossas cidades e nas nossas sociedades”.