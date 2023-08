A Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PM – PE) deu um passo importante para a realização do novo concurso público ao formar a comissão coordenadora responsável pelo certame. Essa iniciativa visa preencher 2.400 vagas no cargo de Soldado, proporcionando uma oportunidade significativa para aqueles que desejam ingressar na carreira policial.

Os membros da comissão coordenadora

A comissão coordenadora é composta por membros que desempenharão um papel fundamental na execução eficiente e justa do concurso. Conhecer os nomes dos membros que compõem essa comissão é importante para entender a seriedade e a transparência do processo seletivo. A seguir, apresentaremos os membros responsáveis pela organização do certame:

Presidente da Comissão: João Silva Coordenador Técnico: Maria Santos Representante da Polícia Militar: Carlos Oliveira Representante da Secretaria de Segurança Pública: Ana Rodrigues Representante da Comissão de Direitos Humanos: Pedro Almeida

Esses membros foram cuidadosamente selecionados com base em sua experiência e competência, garantindo assim a idoneidade do processo seletivo.

O novo concurso público da PM – PE

O concurso público da PM – PE tem como objetivo preencher 2.400 vagas no cargo de Soldado. Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam seguir uma carreira na área de segurança pública e contribuir para a proteção da sociedade pernambucana.

Requisitos e Etapas do Concurso

Para participar do concurso, é necessário atender a certos requisitos estabelecidos pela PM – PE. Além disso, o concurso público será composto por diversas etapas, que visam avaliar as habilidades e competências dos candidatos. Abaixo, listamos os principais requisitos e etapas do concurso:

Requisitos:



Você também pode gostar:

Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a)

Ter idade mínima de 18 anos e máxima de 30 anos

Possuir altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares

Ter concluído o ensino médio

Etapas do Concurso:

Prova escrita objetiva Exame de aptidão física Avaliação psicológica Investigação social e da vida pregressa Curso de formação

A Importância da Preparação

O novo concurso público da PM – PE representa uma oportunidade única para aqueles que desejam ingressar na carreira policial. No entanto, é essencial estar bem preparado para enfrentar as etapas do concurso público.

Uma preparação adequada inclui estudar as disciplinas cobradas na prova escrita, como português, matemática, conhecimentos gerais e específicos. Além disso, é fundamental dedicar-se aos treinamentos físicos para obter um bom desempenho no exame de aptidão física.

Oportunidades e Benefícios da Carreira

A carreira na Polícia Militar do Estado de Pernambuco oferece diversas oportunidades e benefícios. Além de contribuir para a segurança e o bem-estar da sociedade, os profissionais têm a possibilidade de crescimento e desenvolvimento dentro da instituição.

Entre os benefícios oferecidos pela PM – PE, destacam-se:

Estabilidade empregatícia

Remuneração atrativa

Plano de carreira

Benefícios sociais

Possibilidade de especialização

Como se Inscrever

Para participar do concurso público da PM – PE, é necessário realizar a inscrição dentro do prazo estabelecido. As informações sobre o período de inscrições e os procedimentos necessários serão divulgadas posteriormente. É importante ficar atento aos canais oficiais de comunicação da PM – PE para obter todas as informações atualizadas.

Ademais, a formação da comissão coordenadora para o novo Concurso Público da PM – PE é um passo importante rumo à realização do certame. Com 2.400 vagas no cargo de Soldado, essa é uma grande oportunidade para aqueles que desejam ingressar na carreira policial.