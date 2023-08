Polícia relata morte de jovem de 16 anos e 2 feridos após tiroteio em jogo de futebol americano da escola de Oklahoma

A adolescente morreu e duas pessoas ficaram feridas em um tiroteio em um jogo de futebol americano de uma escola secundária na noite de sexta-feira em Oklahoma isso fez com que jogadores e dirigentes saíssem do campo e fizesse com que espectadores em pânico se agachassem nas arquibancadas, disseram as autoridades no sábado. Outras duas pessoas ficaram feridas enquanto fugiam do local.

O garoto de 16 anos morreu vítima de ferida sofrida no tiroteio durante o terceiro quarto do jogo de sexta à noite entre Escola Secundária Choctaw e Escola Secundária Del City em Choctaw, na periferia leste de Oklahoma City, de acordo com uma declaração do chefe de polícia de Choctaw, Kelly Marshall.

O menino não era aluno de nenhuma das escolas, segundo Marshall, que não divulgou o nome de nenhuma das vítimas.

Marshall não anunciou nenhuma prisão, mas disse que uma pessoa de interesse estava sendo procurada.

“Acredita-se que uma discussão começou entre pelo menos dois homens que levou ao tiroteio”, disse Marshall. “Duas armas e oito munições foram apreendidas no local.”

Marshall não retornou imediatamente um telefonema para comentários adicionais.

Marshall disse um Homem de 42 anos foi hospitalizado em condição estável com um ferimento à bala no peito e uma “jovem mulher” foi tratada e liberada devido a um ferimento na coxa. Marshall disse que duas outras mulheres quebraram ossos enquanto fugiam do local.

Ao ouvir tiros no estádio, jogadores e dirigentes saíram correndo do campo. Outras pessoas deitaram-se no campo e nas arquibancadas, relatou o The Oklahoman.

Marshall disse que sete policiais de Choctaw estavam no jogo no momento, incluindo cinco contratados pelo Distrito Escolar de Choctaw como segurança e dois que por acaso pararam no jogo.

Dois de folga Cidade Del policiais também estavam no jogo com a equipe de Del City por segurança e um deles disparou sua arma, segundo o chefe de polícia de Del City, Loyd Berger.

O governador Kevin Stitt disse em um comunicado no sábado que ele e sua esposa, Sarah, “estão com o coração partido com a notícia da violência sem sentido na Choctaw High School”.

“Meu escritório está em contato com o Departamento de Segurança Pública de Oklahoma e com a aplicação da lei de Choctaw e estamos monitorando a situação“, disse Stitt.

O superintendente do Choctaw-Nicoma Park, David Reid, e o superintendente de Mid-Del, Rick Cobb, emitiram uma declaração conjunta oferecendo pensamentos e orações às pessoas afetadas pelo tiroteio.

“Ambos os distritos estão trabalhando em conjunto com a polícia …em uma investigação em andamento”, segundo o comunicado.

Marshall disse que Reid e outros funcionários do distrito escolar estavam se reunindo “para fornecer aconselhamento e também discutir novas medidas de segurança para nossos alunos e espectadores”.