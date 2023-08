Polo G e seu irmão são presos por acusações de sequestro, roubo e agressão

A polícia de Burbank nos disse que Polo e TB tinham mandados pendentes de sequestro, agressão com arma mortal e roubo. Os policiais esperaram que a dupla fosse libertada da custódia do LAPD e então os prenderam para obter o mandado por volta das 22h30 de quarta-feira.

Fomos informados de que Polo foi libertado da prisão de Burbank por volta das 4h30 da manhã de quinta-feira, após pagar uma fiança de US$ 100 mil.

Quanto à invasão, nossas fontes nos disseram que o rapper de “Pop Out” foi libertado sob fiança nesse caso. Trench Baby postou US$ 100 mil para o caso Burbank e outros US$ 100 mil para fiança no caso LAPD.