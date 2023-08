PONTUAÇÃO na CNH MUDOU e você precisa saber o que ACONTECERÁ

O desejo importante de adquirir a CNH, está aproximando-se de concretização para cada indivíduo. Presentemente, embora o custo de obtenção seja elevado, já há programas que asseguram todas as fases requeridas de graça.

Assim, diariamente, mais brasileiros cidadãos passam a possuir a CNH, levando em conta a aprovação nos exames da autoescola, bem como a aderência às regras que envolvem a direção de veículos. Entretanto, preveem-se mudanças substanciais quanto à manutenção do documento.

Recentemente, a carteira de motorista foi completamente redesenhada, adotando um novo formato. Além do mais, a pontuação do documento também sofreu modificação. E são justamente estes pontos que exigem atenção dos motoristas locais.

Saiba qual é o limite da pontuação atual que suspende a CNH

Segundo informações dos órgãos responsáveis pelo tráfego no Brasil, a carteira de motorista nova busca reforçar a segurança dos condutores, bem como demais pessoas no trânsito. Por exemplo: tem os pedestres e passageiros que necessitam de cuidados. Além disso, é preciso aprimorar a fiscalização.

Em conjunto com o novo formato da CNH, surgiram também novas regulamentações que estipulam o limite máximo de pontos no documento. Para uma compreensão mais completa e esclarecimento de dúvidas, o limite refere-se ao número máximo de pontos que o mesmo motorista pode acumular antes de ter sua CNH suspensa.

A pontuação considera o número das infrações gravíssimas do condutor, já que são mais sérias presentes no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Com base nisso, no momento, o limite varia conforme a quantidade de infrações, a saber:

Sem cometimento de infração gravíssima em 12 meses – 40 pontos;

Quem cometeu 1 infração gravíssima em 12 meses – 30 pontos;

Quem cometeu mais de 2 infrações gravíssimas em 12 meses – 20 pontos.

Comumente, a suspensão da carteira também implica uma suspensão de 12 meses. Isso pode mudar, dependendo da situação do motorista titular da CNH.



Projeto de Lei planeja nova alteração no limite

Vale ressaltar que o limite dos pontos vigente tem o objetivo principal de evitar que os motoristas cometam infrações gravíssimas tanto quanto possível. Além disso, é crucial salientar que existem algumas infrações que, por si só, podem resultar na suspensão do documento, sem contar os pontos acumulados.

Assim, há um novo Projeto de Lei em discussão que pretende modificar novamente esse limite. Conforme a proposta atual, a intenção é aumentar o limite máximo de 40 para 120 pontos, o que é três vezes o total atual.

Segundo a justificação do Projeto de Lei, intenciona-se é permitir que motoristas que passam mais tempo dirigindo possam evitar a perda da CNH com uma certa “facilidade”. Adicionalmente, o Projeto de Lei foca em implementar essa alteração apenas para motoristas profissionais, como caminhoneiros, e está passando pelas etapas de votação.

Inscrição para CNH de graça está com prazo finalizando

Como é amplamente conhecido, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um elemento crucial na vida de qualquer condutor. Isso porque a ausência desse documento impede a permissão para operar veículos em qualquer localidade.

Ademais, a condução frequentemente transcende o mero ato de deslocamento; para muitos, representa a liberdade e a autonomia, especialmente para o público feminino. Além dessa autonomia, a posse de uma carteira de motorista pode desbloquear diversas oportunidades no cenário profissional, já que algumas ocupações requerem esse tipo de credencial.

Nesse contexto, o Instituto Plano de Menina, com o respaldo da Chevrolet, uma das principais marcas do setor automobilístico, está proporcionando assistência a mulheres para adquirirem a CNH de forma absolutamente gratuita.

Entendendo melhor o projeto

A iniciativa intitulada de “Elas na Direção” está disponibilizando mais de 170 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) gratuitas para mulheres. Isso conta com um investimento de 1 milhão de reais. No desfecho do mês de julho, a fabricante de automóveis lançou sua campanha de estímulo à obtenção da primeira CNH por parte das mulheres.

Como parte integral dessa ação, a Chevrolet assumirá responsabilidade financeira por um projeto social que concentra esforços na capacitação de mulheres (sejam cisgênero, trans ou travestis) que buscam independência no tráfego viário. Além da contribuição fornecida pela companhia, os consumidores também tiveram a possibilidade de efetuar doações por intermédio da campanha oficial na plataforma Voaa.

O que fazer para participar?

Para engajar na iniciativa promovida pela ONG Plano de Menina, as interessadas devem ter mais de dezoito anos e estar sem a habilitação para dirigir. Além disso, é necessário comprovar o local de residência através de uma conta de serviços públicos, como energia elétrica, abastecimento de água ou telefonia, datada dos últimos três meses.

Posteriormente, é requisitado o preenchimento do formulário digital, inserindo algumas informações necessárias, e elaborar uma resposta para a indagação: “Qual o motivo que a leva a buscar a primeira Carteira Nacional de Habilitação e de que maneira assumir o volante pode contribuir para a transformação da sua vida ou da sua família?”.

Vale salientar a urgência, visto que o período de admissão para esta campanha se estenderá apenas até o iminente domingo, no dia 27. A fase de seleção está planejada para começar em setembro, enquanto que as selecionadas serão anunciadas no decorrer de outubro. Esta oportunidade é aplicável à categoria B da CNH, destinada a veículos automotores.