População QUESTIONA confiabilidade dos EXAMES DE FARMÁCIA

Alguns estabelecimentos do ramo de farmácia em todo o território nacional, com um total superior a 90 mil unidades, obtiveram uma autorização diferenciada. Eles poderão realizar uma gama de 47 exames de análises clínicas distintos.

Essas avaliações abrangem desde a detecção de dengue até um completo “check-up do coração”. Elas possuem características singulares em relação aos procedimentos laboratoriais. No entanto, a população vem questionando a confiabilidade desses testes de farmácia. Abaixo, são fornecidos mais detalhes a respeito.

Funcionamento dos testes de farmácia

De forma resumida, os testes de farmácia são considerados rápidos. Ademais, são executados em dispositivos plásticos que apresentam resultados visuais, semelhantes aos testes de Covid-19, ou em equipamentos pequenos que fornecem também os resultados instantâneos.

Eles têm a finalidade de triagem, fornecendo ao cliente informações iniciais sobre determinada doença ou condição. Se o resultado for positivo, recomenda-se atenção especial, podendo ser necessária uma confirmação através de testes mais específicos ou mesmo consulta médica.

Os exames usam amostras primárias que são coletadas por um farmacêutico, como gota de sangue, amostras de saliva, bem como fluidos nasais. São processados no local, sem possibilidade de fracionamento, centrifugação ou armazenamento.

Diferenças entre testes de farmácias e laboratórios

Em comparação, o exame laboratorial é mais complexo e engloba um número significativamente maior de diagnósticos. Seus resultados não são imediatos, requerendo aguardo pelo processamento nos laboratórios especializados.

Além disso, eles têm como objetivo confirmar ou aprofundar condições de saúde. Assim, podem demandar uma quantidade maior de amostras, sem contar com equipamentos complexos e custosos para análise.

É importante destacar que os produtos com aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) são garantidos quanto à confiabilidade e qualidade. No entanto, a Anvisa enfatiza que os testes realizados em farmácias não devem ser considerados como base para decisões médicas, servindo apenas como avaliação primária. Os resultados das farmácias devem ser complementados e confirmados por outros exames laboratoriais.



A previsão atual não inclui reembolso dos planos de saúde para esse tipo de teste, mas é possível que mude futuramente. Conquanto, dependerá dos exames incorporados nos serviços ofertados pelas farmácias, conforme apontado por Carlos Eduardo Gouvêa, da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial (CBDL).

Um ponto relevante é que não é necessário apresentar um pedido médico para a realização dos testes de triagem nas farmácias, pois o objetivo principal é orientar os clientes quanto à necessidade do auxílio médico. Entretanto, caso o cliente possua solicitação médica, o farmacêutico poderá auxiliar na escolha do teste mais adequado.

Vale mencionar que farmácias não farão exames de fezes, sangue venoso ou arterial, nem de urina. Apenas amostras de sangue total (ponta dos dedos), fluido nasal ou saliva serão usadas para testes rápidos.

Exames que estão disponíveis na farmácia

Entre os exames das farmácias que estão disponíveis, merece destaque o “check-up completo do coração”. Segundo Gouvêa, pode incluir análises para verificar os parâmetros como triglicérides, colesterol e a pressão arterial.

No entanto, é imprescindível lembrar que a farmácia representa uma etapa adicional para a avaliação inicial de diversas questões de saúde, visando educar as pessoas na prevenção de problemas. Contudo, a consulta médica e exames laboratoriais mais complexos permanecem essenciais para a preservação da saúde.

A Associação Brasileira de Farmácias (Abrafarma) tornou pública a lista dos exames disponíveis, englobando diversos testes rápidos, tais como:

Beta-hCG;

HIV;

Hemoglobina Glicada A1c;

Covid-19 Anticorpos;

Entre outros.

A notável expansão dos testes disponibilizados pelas farmácias constitui uma alternativa adicional para clientes que buscam cuidados com sua saúde. No entanto, é fundamental compreender a importância da complementação dos resultados das triagens com alguns exames mais detalhados nos laboratórios especializados e o devido acompanhamento médico.