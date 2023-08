Por que Adam Sandler manda flores para Jennifer Aniston todo Dia das Mães?

Jennifer Aniston54, compartilhou um gesto comovente de seus amigos mais próximos, Adam Sandler e a esposa dele, Jackie Sandler. A querida estrela de “mistério de assassinato,” “Mistério de assassinato 2,” e “Apenas vá em frente”, falou sobre sua amizade duradoura e a tradição anual em um exclusivo Jornal de Wall Street entrevista publicada na quarta-feira.

A camaradagem entre Jennifer Aniston e Adam Sandler remonta à sua juventude na casa dos 20 anos, onde inicialmente se cruzaram. A conexão deles resistiu ao teste do tempo, transformando colegas em confidentes. O comediante, 56, e sua devotada esposa, Jackie Sandlerestão casados ​​e felizes desde junho de 2003. Juntos, eles são pais orgulhosos de duas filhas maravilhosas: Sadie17 anos e Ensolarado, aos 14 anos.

Jennifer Aniston, conhecida por seus papéis icônicos e beleza atemporal, compartilhou um aspecto pessoal de sua vida que muitos talvez não conhecessem. Apesar de não ter filhos, Aniston corajosamente revelou sua lutas de fertilidade, um tópico que ela manteve em sigilo até o ano passado. Em uma entrevista com Fascínio, ela discutiu abertamente sua jornada desafiadora rumo à maternidade. “Tentando engravidar“tornou-se uma parte significativa de sua história de vida.

Refletindo sobre suas experiências, Aniston comentou: “Se não fosse por ter passado por isso, eu nunca teria me tornado quem deveria ser. É por isso que tenho tanta gratidão por todas essas coisas idiotas”, compartilhando seu crescimento a partir dos desafios que enfrentou em novembro de 2022.

A jornada de aceitação de Jennifer Aniston

Ao longo dos anos, a especulação implacável da mídia cercou Os planos familiares de Aniston. Em meio a esse escrutínio, ela se viu navegando silenciosamente pelo mundo da fertilização in vitro (FIV), até mesmo incorporando chás chineses em seus esforços. “Jogando tudo nele” foi sua abordagem, demonstrando seu compromisso inabalável com seus sonhos.

Aniston expressou seu desejo de que alguém a tivesse aconselhado a “Congele seus ovos. Faça um favor a si mesmo”, um sentimento que ressoa em muitas mulheres que enfrentam desafios semelhantes. Apesar das dificuldades, o espírito de Aniston permanece inquebrável. impacto profundo sobre ela, levando-a a um lugar de aceitação e até alívio. “O navio navegou”, ela comentou, significando um novo capítulo em sua vida.

Compartilhar suas lutas publicamente era semelhante a “saindo da hibernação” para Aniston. Ela guardou esse aspecto de sua vida com muito cuidado, valorizando sua privacidade em um mundo onde tanta coisa está exposta. O Atriz ganhadora do Emmyque estava sob os olhos do público devido ao seu relacionamento com Brad Pitt e Justin Theroux, enfatizou a importância de não definir as mulheres apenas pela sua capacidade de ter filhos. Ela desafiou a forma como a mídia retrata as mulheres, destacando a objetificação e os padrões irrealistas que elas frequentemente enfrentam.

Como Jennifer Aniston continua a inspirar e se conectar com seu público, sua amizade duradoura com Adam Sandler e sua esposa serve como um lembrete reconfortante do apoio e da compaixão que existe na indústria do entretenimento. A franqueza de Aniston sobre sua jornada pessoal acrescenta profundidade à sua personalidade pública, mostrando-a força e resiliência além dos personagens que ela retrata na tela.