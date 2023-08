Por que AGOSTO é conhecido como “MÊS DO DESGOSTO”?

Você certamente já se deparou com o velho ditado popular que rotula Agosto como o “Mês do Desgosto“. Mas você sabe de onde vem essa crença? Ou será que existe algum fundamento verdadeiro nessa afirmação? Vamos desvendar essa história e entender a realidade sobre essa superstição antiga.

A origem da denominação de Agosto como “Mês do Desgosto” remonta a uma série de eventos históricos infelizes que aconteceram neste mês, levando as pessoas a acreditarem que agosto traz infortúnios e tragédias. No entanto, é importante lembrar que nossas crenças podem influenciar diretamente nossa realidade. Portanto, talvez seja o momento de repensarmos essa superstição negativa.

As energias de Agosto segundo a Numerologia

Você já ouviu falar da numerologia e de como ela pode impactar a energia dos meses? Agosto, o oitavo mês do calendário, está sob a regência do número 6 na numerologia, uma vibração associada à harmonia, ao amor, e também à dúvida e emoção. Esta energia pode intensificar nossos sentimentos, tendo um impacto profundo em nossos relacionamentos. Conflitos podem surgir, mas também alegrias e surpresas. A qualidade dessas relações depende muito de como as temos cultivado até agora.

O número 8, representando o próprio mês, fala de um senso de racionalidade e objetividade que devemos ter em nossas decisões e ações. Portanto, Agosto não é um “Mês do Desgosto” se o encaramos com equilíbrio e consciência.

O que Agosto realmente representa

A união das vibrações dos números 6 e 8 traz a oportunidade de escolha. Você pode escolher viver agosto como um mês de conflito (desgosto) ou um mês de harmonia (gosto).

É perfeitamente possível conciliar interesses pessoais e relacionamentos; equilibrar uma carreira bem-sucedida com a vida familiar; aproveitar momentos de lazer sem deixar de cumprir as obrigações familiares. É igualmente possível alcançar o sucesso material sem sacrificar a saúde ou abandonar quem amamos. A chave é ter clareza mental, emocional e espiritual sobre o que você tem colhido na vida.

Segundo a numerologia, agosto é o mês para sintonizar com a vibração do número 6, nutrindo seus relacionamentos com amor e compreensão. Ao mesmo tempo, usar a objetividade da vibração do número 8 para direcionar suas escolhas e ações.

Portanto, ao invés de encarar Agosto como um “Mês do Desgosto“, que tal abraçar as energias positivas que ele pode trazer? Lembre-se, você tem o poder de influenciar sua própria realidade.