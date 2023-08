Por que Luka Doncic deixou um jogo da Copa do Mundo mais cedo?

Ccom o NBA aproveitando o intervalo da entressafra, algumas das estrelas internacionais da liga estão fora com suas seleções na Copa do Mundo da Fiba.

No entanto, embora o basquete de verão possa ser bom para a perspicácia de um jogador antes da nova campanha da NBA, existe um risco inerente de lesão.

Isso é exatamente o que parece ter acontecido Luka Doncic já que ele deixou o jogo da Eslovênia com a Grécia mais cedo.

O que havia de errado com Luka Doncic?

Doncic pareceu levar uma pancada no joelho após uma colisão direta com um jogador adversário no amistoso de sexta-feira contra a Grécia para a Copa do Mundo.

Na peça em questão, Doncic estava marcando um manipulador de bola em um cenário de pick-and-roll, mas enquanto ele tentava manobrar em torno de seu oponente, houve um choque significativo de joelhos.

DoncicA dor de foi imediatamente clara quando ele estremeceu e desistiu do jogo. A Eslovênia habilmente pediu um tempo para tentar obter o Dallas Mavericks estrela fora da quadra e fora do jogo.

Qual é a extensão da lesão de Luka Doncic?

Numa reviravolta feliz para a Eslovénia e para a Mavericks, Luka DoncicA lesão de foi mais uma pancada de impacto do que algo mais sério.

Não parece haver nenhum dano substancial no joelho, o que o repórter lateral, Tim MacMahondeixou claro após a partida.

“Sem preocupações, disse a fonte à ESPN após Luka Doncic bateu os joelhos durante a derrota da Eslovênia para a Grécia hoje. Doncic saiu mais cedo por precaução”, MacMahon postado no Twitter.

Dallas torcedores estarão assistindo a Copa do Mundo com as mãos sobre os olhos, sabendo que qualquer lesão grave Doncic termina completamente sua campanha de 2023.

Apesar de assinar Kyrie Irving no prazo de negociação, o Mavericks sabem que precisam de seu líder talentoso para levar o time aos playoffs.

A esperança em Dallas é que Doncic e Kyrie pode formar um dos melhores golpes duplos da liga, no entanto, isso só pode acontecer se Doncic é saudável.