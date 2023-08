Por que Mike McCarthy escolheu não jogar contra Dak Prescott na pré-temporada?

EUuma abertura de pré-temporada muito disputada, o Dallas Cowboys enfrentou o Jacksonville Jaguarsacabando por experimentar uma estreita 28-23 derrota. Enquanto jogador estrela Dak Prescotte várias outras chaves vaqueiros estiveram ausentes de campo, a partida mostrou o surgimento de jovens talentos promissores que abraçaram a oportunidade de estender o tempo de jogo.

A participação de NFL titulares durante a pré-temporada sempre geram debates animados. Cada equipe segue uma abordagem distinta na preparação para a temporada regular, sem uma fórmula definitiva. O Dallas Cowboysansiosos para garantir seu primeiro Super Bowl desde 1995, optou por manter seus principais jogadores fora de campo durante a pré-temporada.

Treinador principal Mike McCarthy envolvido em uma conversa pós-jogo com Jon Machota, do Athletic para elucidar o raciocínio por trás do descanso dos principais jogadores, incluindo Dak Prescott. Como os Cowboys almejam a grandeza nesta temporada, preservar seus principais talentos surge como uma prioridade estratégica.

Quarterback Dak Prescott enfrenta expectativas crescentes ao entrar na temporada de 2023, tendo enfrentado uma queda no desempenho no ano passado, culminando em uma eliminação decepcionante nas mãos do São Francisco 49ers durante a rodada Divisional.

O valor inabalável de Dak Prescott e a dinâmica contratual

Apesar dos apelos Substituição de Dak Prescott após a conclusão da última temporada, a análise subseqüente revelou seu valor indispensável para o Dallas Cowboys. Além de suas proezas como zagueiro, os desafios logísticos associados à sua potencial saída cimentam sua posição dentro da franquia.

Tendo assinado um contrato de quatro anos, $ 160 milhões contrato antes da temporada de 2021, Prescott embarca em sua terceira temporada com os Cowboys. Seu contrato inclui um salário-base de $ 31 milhões para 2023, acompanhado por um cap hit substancial de US$ 49,1 milhões. Este limite é o mais alto da lista do Dallas Cowboys e é o terceiro mais alto da liga no ano atual.

Estado de Dak Prescott como a pedra angular do Dallas Cowboys permanece inabalável. Reconhecido como um dos principais jogadores da liga em sua posição, sua potencial disponibilidade no mercado aberto sem dúvida atrairia um interesse significativo de vários pretendentes. Proprietário da equipe Jerry Jones está ciente do impacto de Prescott e continua empenhado em reter seu talento excepcional.

A próxima temporada é um bom presságio para Dak Prescottimpulsionado pela adição de Brandin Cooks a um já formidável corpo de recepção apresentando Cee Dee Lamb e Michael Gallup. Este arsenal ofensivo aprimorado posiciona Prescott para o sucesso em 2023.