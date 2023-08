Por que não consigo baixar o Snapchat? 10 maneiras de corrigir esse problema

O Snapchat é um conhecido aplicativo de mídia social que permite que os usuários se conectem com outras pessoas e enviem snaps. O Snapchat é particularmente popular por seus diversos filtros de câmera que aprimoram a experiência de tirar fotos. O aplicativo fornece uma plataforma interativa onde você pode tirar fotos, enviar snaps e manter sequências instantâneas com seus amigos.

Você deve baixar o Snapchat em seu telefone/tablet se quiser usá-lo. Mas muitos usuários recentemente começaram a enfrentar problemas ao baixar o aplicativo Snapchat. Os usuários reclamaram que não conseguem baixar o aplicativo Snapchat em seus celulares e tablets e recebem a mensagem de erro ‘Não consigo baixar o Snapchat’

Esse problema é comumente encontrado por usuários do Android, mas não se limita a eles. Mesmo alguns usuários do iOS relataram enfrentar o mesmo problema ao tentar baixar o Snapchat. Se você também está se perguntando por que não consigo baixar o Snapchat, então você está no lugar certo. Este artigo discutirá todos os motivos para enfrentar esse problema e como corrigi-lo.

Por que não consigo baixar o Snapchat? Razões por trás disso

Por que não consigo baixar o Snapchat? Pode haver vários motivos pelos quais você pode estar enfrentando problemas ao baixar o Snapchat, como:

Você precisa de internet para baixar o Snapchat. Quando sua internet está lenta ou instável, isso pode causar problemas ao baixar o aplicativo Snapchat.

Se o cache da loja estiver corrompido, isso também pode causar problemas ao baixar o aplicativo Snapchat.

Outro motivo que pode estar causando esse problema é o sistema operacional desatualizado.

Bugs e falhas técnicas no seu dispositivo também podem impedir que você baixe o aplicativo Snapchat.

A incompatibilidade do dispositivo é outro motivo comum pelo qual muitas pessoas não conseguem baixar o aplicativo Snapchat em seus dispositivos.

Você pode ter problemas para baixar o aplicativo Snapchat se os servidores da Play Store ou da App Store estiverem inoperantes.

Você precisa de armazenamento para baixar o aplicativo Snapchat em seu telefone/tablet. Se o seu dispositivo estiver ficando sem espaço de armazenamento, você não poderá baixar o aplicativo Snapchat.

Muitas pessoas usam VPNs enquanto navegam na Internet, o que às vezes pode causar problemas ao baixar o aplicativo Snapchat.

Correção: Por que não consigo baixar o Snapchat – Android/iOS

Não conseguir baixar o Snapchat é um problema comum que você pode enfrentar. Se você não conseguir baixar o Snapchat, as etapas abaixo devem ajudá-lo a corrigi-lo.

Corrigir problemas com a Internet

Muitas vezes, as pessoas se esquecem de ativar os dados móveis ou se conectar a uma rede Wi-Fi antes de baixar o aplicativo. Certifique-se de estar conectado à Internet antes de prosseguir. Se você estiver conectado à Internet, mas ainda enfrentar o problema, verifique a velocidade visitando Teste rápido site ou usando o aplicativo SpeedTest em seu telefone/tablet.

Verifique a velocidade da sua internet e certifique-se de que seu ping esteja baixo e que suas velocidades de download e upload sejam altas. Se for o contrário, você deve solucionar problemas de internet para aumentar a velocidade de conexão com a internet. Abaixo estão algumas coisas que podem ser feitas para aumentar a velocidade da internet.

Desative os dados móveis e ligue-os após alguns segundos.

Ative o modo avião no seu celular/tablet e desative-o após alguns segundos. Esta é a etapa de solução de problemas mais comum para resolver os problemas que você enfrenta com a Internet.

Aplicativos em segundo plano consomem a internet e podem limitar a velocidade da internet. Feche todos os aplicativos em execução em segundo plano.

Se você estiver usando dados móveis, mas enfrentando problemas, entre em contato com seu ISP. Conte a eles sobre o problema que você está enfrentando com sua internet e eles irão corrigi-lo.

O ISP pode levar algum tempo para resolver o problema com a internet e, por enquanto, você pode se conectar a uma rede Wi-Fi para baixar o Snapchat.

Se você já estiver conectado a uma rede Wi-Fi e estiver enfrentando problemas com ela, certifique-se de que nenhum outro dispositivo esteja conectado ao mesmo Wi-Fi.

Se você tiver qualquer outra rede Wi-Fi com você, também poderá se conectar a ela.

Certifique-se de ter armazenamento suficiente

Quando seu telefone ou tablet estiver com pouco espaço de armazenamento, você não poderá instalar o Snapchat. Você precisa de mais de 1 GB de armazenamento gratuito para baixar e usar o Snapchat em seu dispositivo. Se o seu dispositivo estiver com pouco armazenamento, você terá que limpar algum armazenamento antes de instalar o aplicativo Snapchat.

Para liberar espaço de armazenamento, você pode desinstalar aplicativos indesejados de seu telefone. Você também pode excluir arquivos antigos, como imagens, vídeos, áudio e documentos que não são mais necessários do seu telefone. Eu pessoalmente faço backup de todas as fotos e vídeos antigos em um armazenamento externo, PC ou nuvem e, em seguida, excluo-os do meu telefone. Dessa forma, meus arquivos são salvos e tenho armazenamento suficiente no meu dispositivo.

Reinicie seu telefone/tablet

Se a sua internet estiver funcionando bem e você tiver armazenamento suficiente no seu dispositivo, pode haver alguma falha ou bug causando esse problema. Bugs temporários podem ser eliminados reiniciando seu telefone/tablet. Mas o que a reinicialização/reinicialização do dispositivo fará? Quando você reinicia seu telefone ou tablet, todos os serviços executados em segundo plano são reiniciados junto com todos os aplicativos. Isso eliminará quaisquer falhas técnicas e bugs em seu dispositivo, e você poderá baixar o Snapchat agora.

Verifique o servidor da Play Store/App Store

Você pode enfrentar problemas ao baixar o Snapchat da Play Store ou da App Store se os servidores estiverem inoperantes. Visita a página do Google Play no DownDetector para verificar o status do servidor da Play Store. Da mesma forma, para verificar o servidor da App Store, você pode visitar o Página da App Store no DownDetector. Outra forma de verificar o servidor da App Store é acessando o Status do sistema página.

Se você notar indisponibilidade do servidor na Google Play Store ou na App Store, deverá aguardar algum tempo. Geralmente, não há nada que você possa fazer se o servidor estiver inoperante, exceto esperar que o problema seja resolvido. O problema do servidor pode levar algum tempo para ser resolvido, então espere até lá. No entanto, os servidores estão funcionando bem, mas se você ainda não conseguir baixar o Snapchat, vá para a próxima etapa deste artigo.

Alguns bugs não podem ser eliminados reiniciando o dispositivo. Se for um bug do sistema, atualizar o firmware do dispositivo para a versão mais recente deve ajudar a corrigi-lo. A instalação de qualquer atualização pendente corrigirá todos os bugs e arquivos de instalação corrompidos. Veja como você pode atualizar o firmware no Android e no iOS-

No Android

Na gaveta de aplicativos, abra o Configurações aplicativo.

Agora, toque no Atualização de software opção.

Dentro da atualização de software, toque em Baixar e instalar .

Seu dispositivo agora verificará se há atualizações disponíveis.

Instale a atualização e reinicie o telefone.

No iOS

Vá para o Configurações do seu iPhone/iPad.

Aqui, toque em Em geral e depois toque em Atualização de software .

As configurações agora listarão todas as atualizações disponíveis. Se houver várias atualizações, selecione aquela que deseja instalar.

Agora toque em Baixar e instalar para instalar a atualização.

Depois de atualizar seu dispositivo para o firmware mais recente, tente baixar o Snapchat novamente.

Desativar VPN

A VPN permite uma conexão segura, ocultando sua identidade online. Uma VPN ocultará seu endereço IP real e criptografará a Internet, passando-a por um túnel VPN. Com a VPN, você pode navegar com segurança na Internet e acessar conteúdo e sites com restrição geográfica. Embora isso às vezes proteja sua identidade online, a VPN pode ser a verdadeira culpada por trás desse problema. Tente se desconectar da VPN e baixar o Snapchat.

Limpe o cache da Play Store (somente para usuários do Android)

Observação- Esta etapa é destinada apenas para usuários do Android porque a Apple não permite limpar o cache dos aplicativos.

O cache corrompido da Play Store é um dos motivos mais comuns por trás desse problema. Se você não conseguir baixar o Snapchat, tente limpar o cache da Play Store e faça o download do Snapchat. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo:

Pressione e segure o Loja de jogos ícone da gaveta de aplicativos e, em seguida, toque em Informações do aplicativo (e) ícone.

Agora, toque no Armazenar opção na tela Informações do aplicativo.

Depois de limpar o cache, reinicie a Play Store e tente baixar o Snapchat.

Verifique se o Snapchat é compatível com o seu dispositivo

Você não poderá baixar o Snapchat se o aplicativo não for compatível com seu dispositivo. Isso geralmente acontece quando você está usando um telefone muito antigo ou quando o firmware é mais antigo do que o disponível no mercado. Ao fazer o download, você verá a mensagem ‘Seu dispositivo não é compatível com esta versão’ no aplicativo, o que significa que seu telefone não é mais compatível com a versão mais recente do Snapchat.

Se você for um usuário iOS, pode tentar usar a versão web do Snapchat habilitando uma exibição de área de trabalho no navegador. O Android permite que você faça sideload de aplicativos de fontes de terceiros para seguir a próxima etapa mencionada neste artigo.

Instale o Snapchat de fontes de terceiros (somente no Android)

Muitos celulares/tablets possuem o app da marca e a Play Store. Por exemplo, a Samsung tem a Galaxy Store. Você pode usar essas lojas para baixar o Snapchat. Caso contrário, você pode baixar o APK do Snapchat e instalá-lo em seu telefone. Isso funcionará mesmo que seu dispositivo não seja compatível com o Snapchat. Veja como você pode fazer isso-

Clique aqui link para ir para uma página do Snapchat no APKMirror.

Clique no Download botão ao lado da versão que você deseja baixar.

Observação- Você verá as versões beta e estável do aplicativo aqui. Você pode baixar qualquer um deles.

Depois que o arquivo for baixado, você verá a notificação. Toque em Abrir continuar.

Você será solicitado a abrir as configurações do Chrome; toque em Configurações .

Agora você terá que permitir a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas. Ative a alternância ao lado de cromada .

Você verá o prompt de instalação em sua tela; tocar Instalar para instalar o aplicativo.

Depois que o Snapchat estiver instalado, você poderá executá-lo em seu dispositivo sem problemas.

Se você tiver problemas para instalar o Snapchat com o APK, tente baixar e instalar qualquer APK antigo.

Conclusão

Muitos usuários reclamaram de não conseguir instalar o Snapchat. Depois de seguir as etapas acima, você pode instalar o Snapchat em seu telefone/tablet sem nenhum problema. As etapas listadas acima foram escritas tendo em mente os usuários de iOS e Android, mas algumas etapas são limitadas apenas a usuários de Android.

