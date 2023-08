Por que NÃO DEVO realizar o SAQUE ANIVERSÁRIO do FGTS?

saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) é uma opção que tem suas vantagens, mas também possui desvantagens significativas. Desse modo, é crucial entender todas as nuances dessa escolha antes de tomar uma decisão. Além disso, surge uma pergunta importante: aqueles que adotam o saque-aniversário em contas antigas podem ainda usufruir do saque-rescisão em suas contas ativas?

Saque-Aniversário do FGTS: entenda as implicações antes de optar

A exemplo, a história de um trabalhador comum serve como ponto de partida para compreender a complexidade dessa escolha. Rogério, com anos de serviço em uma empresa, acumulou mais de R$ 100 mil no Fundo.

Contudo, ao receber uma oferta de emprego, ele optou por mudar de empresa, deixando seu trabalho anterior. No entanto, essa mudança o deixou com uma conta inativa do FGTS, bloqueando seu acesso aos fundos.

Diante dessa situação, Rogério questiona se é possível adotar o saque-aniversário para sua conta antiga e, ao mesmo tempo, manter o direito ao saque-rescisão em sua nova conta ativa, caso seja demitido injustamente.

Em suma, a lógica por trás dessa ideia é clara: permitiria o resgate gradual dos R$ 100 mil retidos na conta inativa por meio do saque-aniversário, enquanto mantém o acesso ao valor total em caso de demissão sem justa causa por meio do saque-rescisão.

A incompatibilidade entre as opções

Infelizmente, a realidade não permite que essa estratégia seja bem-sucedida. Isso porque a opção pelo saque-aniversário do FGTS implica automaticamente a renúncia ao saque-rescisão.

Isso ocorre porque a escolha pelo saque-aniversário afeta todas as contas vinculadas ao trabalhador no Fundo, não fazendo distinção entre contas antigas e a conta associada ao emprego atual.

Quais são as diferenças entre o Saque-Aniversário e o Saque-Rescisão?

A modalidade saque-aniversário foi introduzida em 2019 e permite que o trabalhador resgate parte de seu saldo no FGTS uma vez ao ano, no mês de seu aniversário.

No entanto, se o trabalhador for demitido, ele perde o direito ao resgate do valor total da conta do FGTS. Em vez disso, ele pode sacar apenas o valor da multa rescisória de 40%.



Em contrapartida, o saque-rescisão é a opção que permite ao trabalhador demitido sem justa causa acessar integralmente os fundos em sua conta do FGTS, incluindo a multa rescisória devida.

Como consultar o saldo do FGTS e optar pelo Saque-Aniversário?

Para verificar o saldo das contas no FGTS e optar pelo saque-aniversário, o trabalhador pode utilizar o aplicativo FGTS. Contudo, caso não possua uma senha, é necessário realizar um cadastro. Depois de verificar o saldo, é possível selecionar a opção do saque-aniversário no próprio aplicativo, seguindo as instruções fornecidas.

Calcule o valor do saque

O valor do saque-aniversário varia conforme o montante acumulado pelo trabalhador no Fundo. Assim, a porcentagem de saque varia de 5% a 50%, dependendo da soma de todos os saldos das contas do FGTS. Desse modo, quanto menor o saldo, maior a parcela permitida. As faixas de saque-aniversário são as seguintes:

Até R$ 500: 50% do valor total;

De R$ 500,01 até R$ 1.000: 40% do valor total + R$ 50;

R$ 1.000,01 até R$ 5.000: 30% do valor total + R$ 150;

R$ 5.000,01 até R$ 10.000: 20% do valor total + R$ 650;

R$ 10.000,01 até R$ 15.000: 15% do valor total + R$ 1.150;

R$ 15.000,01 até R$ 20.000: 10% do valor total + R$ 1.900;

Acima de R$ 20.000,01: 5% do valor total + R$ 2.900.

Tome decisões informadas e planejadas

Em resumo, o saque-aniversário do FGTS oferece aos trabalhadores a oportunidade de acessar parte de seus fundos anualmente, mas a escolha por essa modalidade implica na renúncia ao saque-rescisão. Por isso, é fundamental compreender as diferenças entre essas opções antes de tomar uma decisão. Desse modo, cabe ao trabalhador analisar todas vertentes do FGTS para realizar a melhor escolha possível.