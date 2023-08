Por que Sony Michel se aposentou tão jovem? Dois outros jogadores seguem o exemplo

Rvoltando Sony Michel anunciou sua aposentadoria do NFL no fim de semana, apesar de assinar novamente com o Los Angeles Rams mês passado. Ele ainda não explicou sua decisão, mas vale especular por que o jovem RB desistiu.

Michel, 28, teoricamente deveria estar entrando em seu auge. Ele tem a mesma idade de alguns dos melhores running backs da liga, incluindo Derrick Henry e Alvin Kamara.

A única coisa que Michel disse publicamente sobre sua aposentadoria é que uma família em um aeroporto orou por ele ao iniciar um novo capítulo na vida.

“Que momento poderoso”, tuitou Michel. “Enquanto eu fazia a transição pelo aeroporto, um belo grupo de pessoas de Igreja da Esperança da Cidade do Alabama, que a princípio não sabiam quem eu era, pediram para impor suas mãos sobre mim para orar por este capítulo maravilhoso que resolvi encerrar. Olhe para Deus.”

Michel ganhou um Super Bowl com os Rams e outro com Tom Brady e a Patriotas da Nova Inglaterramas só regrediu após seu ano de estreia.

Novato se aposenta da NFL

Ele poderia ter uma temporada de recuperação, mas decidiu seguir em frente. O futebol é, afinal, um esporte horrível que cobra um preço do corpo.

A aposentadoria de Michel faz sentido, especialmente porque os running backs estão se tornando extremamente desvalorizados. Duas outras aposentadorias no mesmo período de 24 horas, no entanto, deixaram os fãs intrigados.

Pittsburgh Steelers volta completa Monte ‘The Mullet’ Pottebaum anunciou sua aposentadoria do NFL apesar de nunca ter entrado em campo. O novato de 23 anos assinou com a franquia como um agente livre não draftado após o Draft da NFL de 2023.

Jabari Zuniga é um defensor de 25 anos que também se aposentou da NFL no fim de semana. Ele e Pottebaum provavelmente perceberam a natureza brutal da liga e simplesmente decidiram desistir.