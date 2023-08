por que vídeos assim estão viralizando nas redes sociais

As redes sociais são um verdadeiro fenômeno em constante evolução. A cada dia, surgem novas tendências e desafios que viralizam rapidamente, conquistando a atenção e a curiosidade dos usuários. Uma dessas tendências recentes que tem chamado a atenção é a prática de jogar garrafas de vidro escada abaixo. Mas por que vídeos como esses estão se tornando tão populares nas redes sociais? Neste artigo, vamos explorar os motivos por trás desse fenômeno e discutir os prós e contras dessa tendência.

A origem da tendência

A moda de jogar garrafas escada abaixo teve início nos Estados Unidos, onde os vídeos começaram a viralizar no final de junho. Logo em seguida, os brasileiros entraram na onda e diversos perfis no TikTok e no Instagram começaram a se dedicar a esse tipo de conteúdo. Um exemplo é a dona do TikTok @rachapotes, que conta com mais de 2,5 milhões de seguidores. Em entrevista ao G1, ela explicou que esses vídeos geram uma sensação de ASMR, que significa Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. Muitas pessoas se sentem relaxadas e satisfeitas ao ouvirem os sons das garrafas quebrando.

A sensação de ASMR

Para entender melhor a sensação de ASMR causada pelos vídeos de garrafas sendo jogadas escada abaixo, é importante compreender o conceito de ASMR em si. O ASMR é uma sigla em inglês que significa “Autonomous Sensory Meridian Response”, ou Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano em português. É uma sensação agradável e relaxante que algumas pessoas experimentam em resposta a estímulos visuais, auditivos ou táteis específicos. Esses estímulos podem incluir sons suaves, sussurros, toques leves ou até mesmo o som de objetos quebrando, como no caso dos vídeos de garrafas escada abaixo.

A experiência sensorial

Para algumas pessoas, assistir a vídeos de garrafas sendo jogadas escada abaixo pode ser uma experiência sensorial prazerosa. O som do vidro quebrando, o impacto das garrafas contra as escadas e a sensação de tensão sendo liberada a cada estilhaço podem proporcionar uma sensação de relaxamento e satisfação. Alguns até mesmo consideram essa prática terapêutica, pois ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade do dia a dia.

A perspectiva dos criadores de conteúdo

Os criadores de conteúdo que se dedicam a produzir vídeos de garrafas sendo jogadas escada abaixo têm diferentes motivações para aderir a essa tendência. Alguns, como a dona do perfil @rachapotes, enxergam nesse tipo de conteúdo uma oportunidade de entretenimento e de compartilhar uma experiência sensorial única com seus seguidores. Ela explica que iniciou seu perfil no TikTok quando percebeu que essa tendência estava ganhando força. Os vídeos são gravados em sua própria casa, e às vezes ela também utiliza a residência da sogra para trazer variedade e novos cenários aos conteúdos.

O cuidado com o desperdício

Uma das principais críticas relacionadas aos vídeos de garrafas sendo jogadas escada abaixo é o desperdício de bebidas e alimentos. No entanto, muitos criadores de conteúdo têm buscado alternativas para minimizar esse impacto. Alguns optam por retirar a bebida original das garrafas e incluir outros itens, como bolinhas de gude, pedras ou tinta. Além disso, alguns utilizam garrafas reutilizáveis e até mesmo alimentos vencidos para evitar o desperdício.

Os riscos envolvidos

É importante ressaltar que a prática de jogar garrafas escada abaixo não está isenta de riscos. Os cacos de vidro podem representar perigo tanto para quem está realizando a ação quanto para outras pessoas ao redor. Por isso, é essencial tomar cuidados especiais durante as gravações, como o uso de óculos de proteção, luvas e sapatos antiderrapantes. A segurança deve ser sempre uma prioridade.

A busca por patrocínios

Apesar de muitos criadores de conteúdo não terem patrocínios relacionados a essas produções, o potencial de lucro através dessa tendência não pode ser ignorado. A viralização dos vídeos e o grande número de seguidores podem atrair a atenção de marcas e empresas interessadas em estabelecer parcerias. No entanto, é importante que os criadores de conteúdo avaliem cuidadosamente essas oportunidades e mantenham a integridade de seus perfis e do conteúdo que produzem.

O impacto nas redes sociais

A tendência dos vídeos de garrafas sendo jogadas escada abaixo reflete a constante evolução das redes sociais e a busca por conteúdos inovadores e surpreendentes. Essa prática pode ser vista como uma forma de entretenimento e de compartilhamento de experiências sensoriais únicas. No entanto, é fundamental que os usuários sejam conscientes dos riscos envolvidos e do impacto que suas ações podem ter. É importante lembrar que o sucesso nas redes sociais está diretamente ligado à responsabilidade e ao cuidado com o que é compartilhado.

Experiencia sensorial – ASMR

Os vídeos de garrafas sendo jogadas escada abaixo têm viralizado nas redes sociais devido à sensação de ASMR que eles proporcionam para muitas pessoas. Essa experiência sensorial prazerosa e relaxante tem conquistado uma legião de seguidores e gerado discussões sobre o desperdício de bebidas e alimentos. Os criadores de conteúdo têm buscado alternativas para minimizar esse impacto e garantir a segurança durante as gravações. A tendência também abre portas para possíveis parcerias e patrocínios, mas é importante que os criadores de conteúdo avaliem essas oportunidades com responsabilidade. As redes sociais continuam a evoluir e a surpreender, e é fundamental que os usuários estejam conscientes dos riscos e impactos de suas ações.