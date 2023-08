PORTAS FECHADAS! Fábrica de Bolos e Salgados FECHADA por Péssimas condições e Veneno de Rato

A vigilância sanitária possui um papel fundamental na manutenção da saúde pública. Ela é responsável por garantir que os estabelecimentos cumpram as normas e regulamentos necessários para o funcionamento adequado.

Na última quinta(10) uma fábrica de salgados e bolos foi interditada. A vigilância sanitária encontrou diversas irregularidades.

Fábrica de Salgados e Bolos Interditada

A fábrica, que não teve o nome divulgado, foi fechada após uma inspeção da Vigilância Sanitária. Durante a vistoria, foram encontrados diversos problemas, como paredes mofadas, falta de higiene e infraestrutura precária.

Além disso, os inspetores da vigilância sanitária também encontraram veneno de rato armazenado de forma inadequada, o que poderia causar contaminação dos alimentos produzidos no local.

Falta de Higiene e Infraestrutura Precária

A falta de higiene foi constatada tanto na manipulação dos alimentos quanto na estrutura física do estabelecimento. A infraestrutura precária, com paredes mofadas, demonstra a falta de cuidado com as condições de trabalho e produção.

Veneno de Rato Armazenado Incorretamente

A presença de veneno de rato, armazenado de forma inadequada, é um risco à saúde tanto dos funcionários quanto dos consumidores. O contato com este tipo de substância pode causar intoxicação grave.



Ações da Vigilância Sanitária

Diante das irregularidades encontradas, a vigilância sanitária tomou as medidas necessárias para garantir a segurança dos consumidores. A fábrica. que fica localizada em Macéio, foi notificada e autuada, tendo 30 dias para se adequar às normas sanitárias.

Notificação e Autuação

A notificação é o primeiro passo para a correção das irregularidades. Ela informa o estabelecimento sobre os problemas encontrados e as medidas necessárias para a adequação às normas sanitárias.

Prazo para Adequação

O prazo de 30 dias para a adequação é um tempo razoável para que o estabelecimento possa realizar as melhorias necessárias. Caso não cumpra o prazo, a fábrica pode ser multada e até mesmo ter o seu funcionamento interrompido permanentemente.

Consequências das Irregularidades

As irregularidades encontradas na fábrica de salgados podem gerar diversas consequências. Além da multa, que pode variar de R$ 180 a R$ 19 mil, o estabelecimento pode responder a um processo administrativo.

Multa

A multa é uma das penalidades aplicadas pela vigilância sanitária em casos de irregularidades. O valor varia de acordo com a gravidade da infração e pode ser bastante alto.

Processo Administrativo

Além da multa, o estabelecimento pode responder a um processo administrativo. Este processo pode levar à suspensão do funcionamento da fábrica, até que todas as irregularidades sejam corrigidas.

O Papel da Vigilância Sanitária

O caso da fábrica de salgados em Maceió evidencia a importância do trabalho da vigilância sanitária. Através de suas ações, é possível garantir que os estabelecimentos cumpram as normas sanitárias, protegendo assim a saúde dos consumidores.

Proteção à Saúde dos Consumidores

A principal função da vigilância sanitária é proteger a saúde dos consumidores. Ao fiscalizar os estabelecimentos e garantir que eles cumpram as normas sanitárias, a vigilância sanitária contribui para a prevenção de doenças e a promoção da saúde.

Fiscalização e Orientação

Além de fiscalizar, a vigilância sanitária também orienta os estabelecimentos sobre como cumprir as normas sanitárias. Esta orientação é fundamental para que os empresários possam adequar seus negócios às exigências legais.