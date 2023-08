Posição resoluta de Kate Middleton: nenhuma reconciliação com Meghan Markle, por fonte

Kate Middletona paciência dela com a cunhada americana, Meghan Markle, parece ter cumprido seu curso. Uma fonte revelou que a duquesa de Cambridge achou difícil superar a série de acusações feitas pela duquesa de Sussex contra a família real.

A briga entre kate e meghan teria começado antes mesmo do casamento de Meghan com Príncipe Harry. Seu confronto inicial girou em torno Princesa Charlottevestido de dama de honra de, um incidente que deixou uma brecha duradoura entre os dois. No entanto, foram as revelações contínuas de Meghan e Harry depois de deixar o Reino Unido que afetaram profundamente Kate e seu marido, Príncipe William.

De acordo com a fonte, “Kate traçou uma linha dura na areia – ela não está mudando de ideia sobre eles.” A fonte afirmou ainda: “Eles nunca se desculparam por suas mentiras. Mas é mais difícil para William porque Harry é seu irmão. É uma situação horrível por toda parte.”

Para a entrevista de Kate, Meghan e Harry com Oprah Winfrey em 2021 foi visto como a “última traição”. Enquanto William pretende consertar seu relacionamento com seu irmão, Kate se opõe fortemente à ideia. “Kate sente que Harry e especialmente Meghan já causaram danos suficientes à família real e farão ainda mais danos se eles voltarem”, enfatizou a fonte.

Acusações raciais cobraram seu preço em Buckingham

Na agora infame entrevista da CBS, Megan e Harry retratou a instituição real como racialmente tendenciosa e hostil para Meghan e seu filho birracial, Archie. Meghan relatou a discriminação que enfrentaram, incluindo a decisão de não conceder a Archie o título de príncipe e segurança associada.

Como disse Meghan, “mas a ideia de nosso filho não estar seguro, e também a ideia de o primeiro membro de cor nesta família não ter o título da mesma forma que outros netos teriam”. Ela também tocou na convenção real que daria a Archie o título de príncipe quando seu avô, o príncipe Charles, ascendesse ao trono.