Posso contratar duas modalidades diferentes de empréstimo?

O Nubank surgiu como uma resposta à complexidade do sistema financeiro, visando simplificar a vida das pessoas e promover uma relação mais saudável com o dinheiro. Com uma gama de produtos e serviços de fácil utilização, todos gerenciáveis diretamente pelo aplicativo, os Empréstimos Nubank são um exemplo desse compromisso.

Empréstimos Nubank: entenda a possibilidade de contratar múltiplas modalidades simultaneamente

Atualmente, a instituição oferece quatro opções de empréstimo: Empréstimo Pessoal, Empréstimo com Garantia (tanto com dinheiro guardado quanto com Tesouro Direto) e o NuConsignado, este último destinado a servidores públicos federais. Com essa diversidade, a transparência se sobressai, eliminando qualquer mistério em relação às possibilidades disponíveis.

Múltiplas modalidades de empréstimo: uma realidade no Nubank?

A dúvida que muitos clientes têm é se é possível contratar mais de um empréstimo simultaneamente no Nubank. Contudo, a resposta é que depende da modalidade. Por exemplo, para os Empréstimos Pessoais e NuConsignado, o cliente pode, sim, ter mais de um empréstimo ativo ao mesmo tempo. Ao acessar a seção de Empréstimos (ou Empréstimo e Consignado, conforme o caso) no aplicativo, o cliente visualiza as opções disponíveis.

Contudo, em alguns casos, aqueles que possuem um Empréstimo Pessoal ativo também podem optar pelo NuConsignado. No primeiro, as parcelas são debitadas automaticamente da conta do Nubank na data de vencimento; no segundo, o valor é descontado mensalmente do salário do servidor público federal.

Quantos empréstimos de cada modalidade são permitidos?

Independentemente do motivo, seja para viagens, cursos ou emergências, o Nubank permite que os clientes contratem empréstimos de diferentes modalidades ao mesmo tempo. Abaixo, você encontrará o limite de empréstimos permitidos para cada modalidade:

Empréstimo Pessoal: até 3 contratos ativos;

Empréstimo com Dinheiro Guardado como Garantia: apenas 1;

Empréstimo com Tesouro Direto como Garantia: apenas 1;

NuConsignado para Servidores Públicos Federais: até 9 (dependendo da margem consignável disponível).

Dicas para gerenciar múltiplos empréstimos



Em suma, contratar empréstimos de diferentes modalidades ao mesmo tempo pode ser uma estratégia conveniente, mas requer organização e planejamento. Aqui estão algumas dicas para ajudar a gerenciar essa situação de forma eficaz:

Avalie os juros com atenção

Ao contratar empréstimos, é fundamental considerar o Custo Efetivo Total (CET), que inclui todos os custos envolvidos na operação, como juros, IOF, seguro, tributos e outras despesas.

Desse modo, verifique todas essas informações no contrato. No caso de empréstimos, o IOF representa 0,38% do valor total, acrescido de uma porcentagem de 0,0082% por dia, calculada com base no prazo de pagamento.

Sincronize as datas de vencimento

Optar por datas de vencimento iguais para seus empréstimos pode ser uma estratégia eficaz. Isso facilitará o planejamento financeiro, permitindo que você reserve a quantia necessária para pagar todas as parcelas de uma só vez. Lembrando que, no empréstimo consignado, o valor da parcela é automaticamente deduzido do salário mensal.

Mantenha saldo suficiente na conta Nubank

Exceto para o NuConsignado, onde as parcelas são descontadas automaticamente do salário, todas as outras modalidades de empréstimo requerem um saldo disponível na conta Nubank para efetuar o pagamento.

Desse modo, verifique se é necessário fazer um depósito antes do vencimento para garantir o pagamento correto da parcela. Contudo, vale ressaltar que, nos empréstimos com garantia, essa garantia só é acionada em caso de atraso no pagamento superior a 20 dias.

Planejamento é fundamental

Antes de contratar empréstimos de diferentes modalidades, faça um planejamento financeiro sólido. Desse modo, determine quanto você pode destinar da sua renda mensal para as parcelas e esteja ciente das taxas de cada empréstimo.

Enquanto imprevistos podem ocorrer, um planejamento adequado te ajudará a manter o controle dos gastos em diferentes áreas financeiras e a se preparar para diversas situações.

Em resumo, a flexibilidade oferecida pelo Nubank permite que os clientes contratem múltiplos empréstimos de diferentes modalidades simultaneamente, desde que observem cuidadosamente os juros, sincronizem as datas de vencimento, mantenham saldo adequado na conta e realizem um planejamento financeiro sólido.