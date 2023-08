Posso receber Bolsa Família e BPC ao mesmo tempo? Entenda quem pode ter os dois benefícios

Uma das maiores dúvidas das pessoas que participam de programas sociais no Brasil está relacionada ao pagamento do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e do Bolsa Família. Os dois são benefícios de distribuição de renda do Governo Federal distintos e visam alcançar públicos diferentes.

No entanto, o que muitos ainda não sabem é que podem participar dos dois programas ao mesmo tempo. Mas, para que isso seja possível, é importante se atentar para todas as exigências.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e saiba como receber o BPC e o Bolsa Família ao mesmo tempo.

Diferenças entre o BPC e o Bolsa Família

Antes de tudo, é fundamental entender as principais diferenças entre o BPC e o Bolsa Família, uma vez que eles são programas diferentes. O BPC é um benefício destinado para as pessoas idosas acima de 65 anos e pessoas que possuem algum tipo de deficiência, independente da sua idade.

Para participar do BPC, é necessário comprovar que não possui meios de garantir a sua subsistência com recursos próprios. Desse modo, os beneficiários passam a receber um salário mínimo todos os meses, de forma vitalícia, desde que se mantenham nas regras de elegibilidade.

Por outro lado, o Bolsa Família contempla os grupos familiares de baixa renda, que possuem renda mensal per capita de até R$ 218. Para participar do programa, os beneficiários precisam se inscrever no CadÚnico.

Atualmente, os beneficiários do Bolsa Família podem contar com uma renda mínima de R$ 600 todos os meses. Mas o Governo Federal já criou várias medidas que garantem um pagamento ainda maior para as famílias maiores, garantindo mais equidade na distribuição de renda assistencial no país.

Quem pode receber o BPC e o Bolsa Família ao mesmo tempo?



É importante destacar que as famílias brasileiras podem participar do BPC e do Bolsa Família ao mesmo tempo. Porém, é importante que elas cumpram as exigências dos dois programas, que contam com regras diferentes, uma vez que atende públicos distintos.

Em primeiro lugar, para se inscrever no BPC, as regras giram em torno da renda e da idade mínima, bem como da condição do beneficiário. Mas a principal regra do Bolsa Família é a de renda máxima.

Portanto, se uma família recebe o BPC ela também pode receber o Bolsa Família, caso se mantenha na faixa de renda per capita que o programa exige.

Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.320. Sendo assim, uma família que tenha apenas o BPC como renda mensal e possua 7 integrantes poderá receber os dois benefícios. Isso porque a sua renda mensal per capita permanecerá em R$ 188,57, ou seja, abaixo da renda máxima para participar do Bolsa Família.

Manter os dados do CadÚnico atualizados é fundamental

Tanto o BPC quanto o programa Bolsa Família exigem a inscrição no CadÚnico para garantir a continuidade dos pagamentos. Sendo assim, essa é uma parte fundamental para quem almeja receber os dois benefícios.

Além do cadastro inicial, os beneficiários dos programas sociais do Governo Federal devem manter os dados da sua inscrição sempre atualizados. Isso porque o governo está sempre realizando novas análises no seu banco de dados, a fim de remover os inscritos que apresentarem inconsistências.

Além disso, existe a exigência de atualização sempre que alguma informação da família mudar. Por exemplo: o beneficiário deve atualizar o cadastro sempre que trocar de endereço, aumentar ou diminuir a renda, mudar a quantidade de membros da família, entre outras mudanças.

Também é fundamental fazer a atualização a cada dois anos, mesmo se não houver nenhuma mudança. Tanto o cadastro inicial, quanto a atualização deve ser feita pelo responsável familiar no CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência.