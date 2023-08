Posso receber dinheiro do meu cartão Healthy Benefits?

Sadeus a Opções Saudáveis, OTC e Flex da Humana cartões de mesada – sua porta de entrada para uma experiência mais simplificada. Apresentando o Humana Spending Account Card, um cartão único para revolucionar seus gastos com saúde.

Para embarcar nesta jornada sem esforço, basta ativar seu Cartão de Conta de Despesas Humana ao recebê-lo pelo correio. A ativação é fácil em Benefícios saudáveis ​​mais ou através de uma chamada para 855-256-4620 (TTY: 711). Consulte seu saldo e explore com facilidade a extensa rede de varejistas participantes.

Você é beneficiário de um Vantagem Humana Medicare plano envolvendo Opções Saudáveis, OTC ou Flex subsídios? Se a resposta for afirmativa, suas alocações de gastos serão transferidas sem problemas para o seu Cartão de Conta de Despesas Humana. Este cartão tem capacidade para acolher até três subsídios, funcionando como um cartão de débito de bens e serviços elegíveis.

Navegar no mundo das compras com o seu Cartão de Conta de Despesas Humana está imbuído de conveniência. Seja adquirindo itens essenciais em varejistas parceiros, realizando transações on-line qualificadas ou utilizando subsídios para itens essenciais cobertos, como aluguel e serviços públicos, a versatilidade do cartão brilha. Aproveite o poder da aceitação do Visa, tornando suas transações um assunto sem complicações.

Aqui é onde você pode usá-lo

O potencial do cartão vai além do convencional. Envolva-se nestes caminhos alternativos:

– Na loja: Liquide suas contas de serviços públicos qualificadas nos balcões de atendimento ao cliente Walmart designados ou centros de dinheiro.

– On-line: Integre-se perfeitamente com HealthyBenefitsPlus.com/Humana e acesse o recurso “Pagamento de contas”.

– Por telefone: Simplifique os pagamentos de contas de serviços públicos ligando para o Healthy Benefits Plus no número 855-396-0691 (TTY: 711) e tenha os detalhes de sua conta em mãos.

Orçamento torna-se uma brisa com a ajuda de subsídios. A difícil tarefa de gerenciar as contas enquanto garante o sustento nutritivo agora é simplificada. Certos planos Humana Medicare Advantage fornecem subsídios para alimentos aprovados, itens OTC, custos de saúde desembolsados ​​para cuidados odontológicos, auditivos e oftalmológicos cobertos – incluindo contas de serviços públicos, aluguel ou pagamentos de hipotecas. A quantidade e os tipos de subsídios diferem com base nas especificidades e localização do plano.

Abrace o Cartão de Conta de Despesas Humanacapacidade de transformação. No entanto, é imperativo reconhecer que o cartão não funciona como um cartão de crédito, nem rende juros sobre os fundos associados. Observe que o cartão não é compatível com caixas eletrônicos (“ATMs”) e não pode ser usado para retirada de dinheiro em caixas eletrônicos, terminais de ponto de venda (“POS”) ou qualquer outro meio, salvo obrigações legais.