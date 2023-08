posso receber o saldo via PIX?

O Governo Federal brasileiro está revolucionando a maneira como os trabalhadores acessam seus benefícios do FGTS. Introduzindo o novo FGTS Digital, os trabalhadores agora poderão receber seus saldos do FGTS via PIX, um passo significativo para a digitalização de processos financeiros no Brasil.

Entendendo o FGTS Digital

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) Digital é a versão modernizada do tradicional FGTS, oferecendo uma abordagem mais eficaz e digital para gerenciar este benefício fundamental para os trabalhadores.

Objetivos do FGTS Digital

A introdução do FGTS Digital tem como meta aprimorar a coleta de recursos, fornecer informações precisas aos trabalhadores e empregadores, e melhorar a apuração, lançamento e cobrança dos recursos do FGTS.

Novidades do FGTS Digital

O FGTS Digital traz várias novidades para facilitar a vida do trabalhador brasileiro:

Recolhimento via PIX: A partir de agora, o recolhimento do FGTS será feito exclusivamente via PIX. Os boletos gerados contarão com um QR Code, que pode ser lido e pago diretamente no aplicativo ou site da instituição financeira do empregador. Alteração na data de vencimento: Com a aprovação da Lei nº 14.438/2022, o prazo para o recolhimento do FGTS mensal foi alterado para até o 20º dia do mês subsequente ao da competência. No entanto, esta alteração só terá efeito para os fatos geradores ocorridos após a data de início do FGTS Digital. Fonte de dados: As informações para o FGTS Digital serão extraídas do ambiente do eSocial. Desta forma, o valor devido do FGTS será calculado com base nas informações fornecidas pelos empregadores no sistema de escrituração eSocial.

Com a implementação do FGTS Digital, o governo brasileiro espera trazer mais transparência e eficiência para o gerenciamento do FGTS, beneficiando milhões de trabalhadores em todo o país.



O objetivo e as mudanças do FGTS Digital

O FGTS Digital tem como objetivo principal aperfeiçoar a arrecadação, a prestação de informações aos trabalhadores e empregadores, a apuração, o lançamento e a cobrança dos recursos do FGTS. Além disso, busca reduzir a burocracia e dar mais transparência ao processo.

Desde 2019, o governo federal tem buscado digitalizar o sistema do FGTS. Com a implementação do FGTS Digital, será possível gerar guias no mesmo local, substituindo os sistemas SEFIP e GFIP.

Essa centralização das informações facilitará o trabalho dos auditores fiscais na fiscalização de possíveis infrações, sonegação ou erros de cálculo no recolhimento do FGTS.

Andre de Melo Ribeiro, advogado especialista em Direito do Trabalho e sócio do Dias Carneiro Advogados, destaca a importância de preparar o sistema das empresas para essa mudança:

“Os empregadores deverão buscar preparar o seu sistema para ter a disponibilidade dessas guias via Pix e cadastrar novos procuradores, que não serão migrados automaticamente”.

Preparando-se para o FGTS Digital

Com a implementação do FGTS Digital, é fundamental que as empresas se preparem para as mudanças. Uma das principais recomendações é garantir que as informações dos funcionários enviadas pelo e-Social estejam corretas e atualizadas.

Além disso, é importante ajustar o sistema para que seja possível receber as guias de pagamento via Pix e cadastrar novos procuradores.

A centralização das informações no FGTS Digital também facilitará a fiscalização do governo em relação a possíveis infrações, sonegação ou erros de cálculo no recolhimento.

Os auditores fiscais terão acesso mais fácil às informações, o que contribuirá para a identificação de irregularidades e autuação dos empregadores que não cumprem suas obrigações legais.