Post de aniversário adorável de Jennifer Lopez para o marido Ben Affleck

Jennifer Lopez não deixou passar o dia sem desejar felicidades ao marido Ben Affleck feliz aniversário.

A cantora compartilhou um vídeo fofo do casal com ela 250 milhões de seguidores no Instagram sobre Terça-feira para marcar a ocasião.

JLo’s compartilha doce momento no carro

Jen mostrou um momento feliz entre o casal enquanto eles cantam no carro para Sam Cooke’s hit de 1960 “(Que mundo maravilhoso”.

Lopez não precisou de muitas palavras para transmitir aos fãs o nível de conexão que ela compartilha com Ben e apenas legendou o clipe curto com “Querido Ben… Feliz Aniversário. Eu te amo!”

No vídeo, o casal pareça relaxado em tops brancos combinando. Somente com cabelo é visto ao vento enquanto eles cantam despreocupado com as janelas abaixadas curtindo o Brisa de verão.

Noite de karaokê de Jen em Capri



O cantora de 54 anos e atriz foi vista recentemente de férias em Capri, Itália.

Em uma de suas noites na ilha, a cantora surpreendeu os foliões em uma boate com conjunto de karaokê improvisado dos sucessos mais populares de sua carreira.

A multidão se reuniu em Taverna Anema e Coreque ficou encantada com sua performance, compartilhou o momento divertido extensivamente nas redes sociais.

lopez foi visto jantando mais cedo naquela mesma noite em “Aurora” que é um dos restaurantes mais famosos da ilha.

Enquanto Ben Affleck não estava presente durante sua escapada italiana, o casal foi visto alguns dias antes aproveitando o clima no Hamptons.