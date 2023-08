Prazo para inscrição no Encceja PPL 2023 termina nesta sexta-feira (4)

O Encceja PPL é a versão do Encceja para jovens e adultos privados de liberdade, que cumpram medidas em instituições da administração prisional ou socioeducativa. O período de inscrição para o Encceja PPL 2023 está aberto.

O Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) é um exame realizado pelo Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de conceder certificação de ensino fundamental e médio para jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino.

Inep recebe inscrições até 4 de agosto

De acordo com o edital, as inscrições para o Encceja PPL 2023 serão recebidas até o dia 4 de agosto, próxima sexta-feira. As inscrições estão sendo recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do Sistema Encceja PPL.

A inscrição dos candidatos deve ser feita exclusivamente pelos responsáveis pedagógicos indicados pelos órgãos de administração prisional e socioeducativa. Ainda conforme o edital, o responsável pedagógico deve, no momento da inscrição, informar todos os dados do candidato e indicar que prova o candidato vai fazer: Ensino Médio ou Fundamental.

As unidades socioeducativas e prisionais que tiverem interesse em aplicar o Encceja PPL 2023 também têm até 4 de agosto para aderir ao exame e para indicar o responsável pedagógico. Dentro desse prazo, os órgãos devem encaminhar ofício de adesão através do endereço de e-mail aplicacao.ppl@inep.gov.br. O assunto da mensagem de ser “Adesão Encceja Nacional PPL 2023”.

As unidades interessadas devem ter espaço físico, coberto e silencioso, iluminação, cadeiras, mesas e todas as condições para a aplicação e garantia da segurança de participantes e aplicadores.

Atendimento especializado

O edital indica ainda que as solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social também devem ser feitas pelo responsável pedagógico no período de inscrição, até essa sexta-feira (4).



De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado preliminar dessas solicitações está prevista para o dia 7 de agosto. Há a possibilidade de interpor recursos entre os dias 7 e 11 seguintes, com publicação das respostas em 18 de agosto.

Quem pode participar do Encceja PPL?

Podem participar do Encceja PPL 2023 pessoas em situação de privação de liberdade que atendam a idade mínima estabelecida pelo MEC para cada certificação.

A idade mínima para buscar a certificação do ensino médio é de 15 anos completos na data da prova, enquanto para a certificação de nível médio, o MEC exige que o estudante tenha 18 anos completos na data de aplicação do exame.





Provas do Encceja PPL 2023

O Inep aplicará as provas do Encceja PPL 2023 está marcada para os dias 17 e 18 de outubro de 2023. No dia 17, o Inep aplicará o exame para os candidatos do fundamental, enquanto as provas referentes ao ensino médio serão no dia 18.

Ainda de acordo com o indicado no edital, a prova do Encceja conta com 120 questões objetivas e uma prova de redação em Língua Portuguesa, sendo 30 questões sobre cada área:

Ensino Fundamental : Ciências Naturais; Matemática; Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física; História e Geografia; e Redação.

: Ciências Naturais; Matemática; Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física; História e Geografia; e Redação. Ensino Médio: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Linguagens e Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias ; e Redação.

Resultados

A divulgação dos gabaritos das provas do Encceja PPL 2023 está prevista para o dia 3 de novembro. Já a divulgação do resultado da prova está prevista para 22 de novembro.

Segundo as regras do MEC, para obter aprovação no Encceja, obtendo seu certificado, o candidato precisa alcançar a nota mínima de 100 pontos em cada prova, além de tirar 5 na redação.

Acesse o edital do Encceja PPL 2023 para mais informações.

