Pré-temporada da NFL: como funciona e por que é importante para a temporada regular?

TA NFL está atualmente no meio de sua pré-temporada. Esse Quinta-feira os Browns e os Eagles vão começar Semana 2 de ação em Filadélfia.

Mas além de colocar em prática o que as equipes pretendem puxar no temporada regularo que realmente está acontecendo com as equipes durante Agosto no NFL?

É por isso que a pré-temporada é vital para que as equipes possam produzir uma temporada de sucesso até o fim. Janeiro.

Desvendando a pré-temporada da NFL



enquanto para alguns pré-temporada é apenas um aquecimento até o jogos ‘reais’ começar em Setembroeste é o mês de trabalho mais difícil para todos 32 times.

A pré-temporada é muito mais complexa. Novatos estão procurando mostrar suas habilidades pela primeira vez, veteranos estão competindo para provar seu valor, treinadores estão vendo seus esquemas se materializarem pela primeira vez, e é a primeira vez que as equipes podem fazer “ensaio geral” para dias de jogo.

Aqui está o que geralmente acontece durante cada semana de ação:

Em Semana 1Os treinadores executam jogadas básicas e esquemas centrais, pois não querem sobrecarregar os jogadores em seus primeira audição real.

Jogadoras obtenha seu primeiro fcompetição em alta velocidade e os treinadores estão focados em olhar para seus técnica individual e execução. É aqui que eles começam a aumentar suas classificações e onde eles veem como se comparam com seus companheiros de equipe no Carta de profundidade.

Entradas e os veteranos costumam ficar na linha lateral.

Durante Semana 2, iniciantes participar de um ou dois passeios para molhar os pés depois de quase 9 meses sem jogar um único snap.

Aqui os treinadores também aumentam o número de convocações que desejam ver em campo e planos de jogo estão dispostos.

Esta semana é especialmente significativa para jogadoras quem não tem um local seguro no lista já que os treinadores querem ver um respingo deles antes de usar marcadores permanentes no lista de jogadores eles acham que funcionam melhor para seus planos da equipe durante a temporada.

Tudo muda quando Semana 3 começa.

As equipes usam esta semana para simular um “semana de jogo” e deixar para trás o atmosfera do campo de treinamento.

Esta é a última vez que os jogadores podem mostrar suas habilidades em fita no tempo limitado que terão em campo.

Por outro lado, veteranos e iniciantes obter mais repetições para entrar no ritmo à frente de seu primeiro jogo da temporada regular.

Durante a semana, as equipes estão finalizando suas Carta de profundidade e anunciar seus zagueiros titulares se houver dúvida sobre quem estaria liderando seu ataque.

As equipes também começarão liberando jogadores que não farão parte de sua lista para que encontrem outro lar antes do temporada regular.

O prazo final da lista de 53 jogadores

Equipes estão autorizados a ter 53 jogadores em sua lista para o temporada regular.

em março o NFL anunciou que um novo proposta de resolução para prazo de lista foi aprovado.

Com a nova resolução, as equipes têm até terça-feira, 28 de agosto no 16:00 ET para entregar sua lista final. Isso é apenas 48 horas depois de último jogo da pré-temporada Do ano.

Qualquer jogador que ficar de fora espera conseguir um contrato de esquadrão de treino com o mesmo time ou com qualquer outro clube que ofereça mais chances de ser convocado assim que a temporada começar.

O primeiro jogo do temporada regular será jogado em Quinta-feira, 7 de setembro e contará com a visita do Detroit Lions ao campeões de retorno Chefes de Kansas City em Estádio Arrowhead.