Precisando de DINHEIRO? Veja quatro formas de FATURAR com o Canva!

Para quem está em busca de uma renda extra e possui uma facilidade a mais na hora de fazer artes digitais, as formas de faturar com o Canva podem se tornar uma excelente alternativa.

Isso porque, a ferramenta disponibiliza templates e recursos personalizáveis que podem ser muito úteis na hora de criar peças únicas e que poderão ser vendidas. Para saber mais, acompanhe este texto!

Veja quatro formas de faturar com o Canva!

Existem muitas formas de faturar com o Canva, mas, antes de sair vendendo as suas artes, lembre-se de que você não pode vender as artes que já estão prontas no Canva. Você pode usá-las como inspiração, para poder montar os seus próprios designs. No entanto, só pode vender o que você personalizou e fez sozinho, ok?

Dito isso, vamos conhecer quatro possibilidades que podem te ajudar a juntar uma graninha a mais no fim do mês:

1. Faça a diagramação de e-books

Muitos profissionais precisam de pessoas que saibam fazer boas diagramações de e-books para vender on-line, e a ferramenta do Canva possibilita a você esse tipo de atividade com facilidade.

É possível encontrar muitos elementos, figuras e imagens para compor e-books super completos e bonitos, o que pode fornecer a você a oportunidade de encontrar um novo trabalho on-line.

2. Venda pacote de artes para redes sociais

Hoje em dia, é muito difícil encontrarmos um profissional, independentemente de sua área de atuação, que não apareça nas redes sociais.

Isso porque a internet se tornou um canal muito importante de captação de clientes e, por isso, cada vez mais pessoas têm usado redes como o Instagram para atrair o público-alvo.

Porém, para atrair o público é preciso de um posicionamento relativamente interessante, atrativo e bonito. E como isso pode acontecer? Por meio das artes e ilustrações que são usadas nos perfis.

É aí que entra uma das formas de faturar com o Canva: você pode vender pacotes de artes personalizadas para as redes sociais dos seus clientes.

Basta criar um contexto visual para cada cliente, montar diferentes designs (normalmente 10 em um pacote), e assim vender para que o cliente use nas redes sociais. Simples e prático.

3. Faça topos de bolo personalizados

O mercado de topo de bolo personalizado também é muito grande, e muitas pessoas buscam por profissionais que sejam capazes de fazer artes personalizadas para imprimir.

No próprio Canva você pode encontrar algumas opções de templates para se inspirar, montar os seus topos de bolo e assim revender.

Você pode apostar na criação de diversos topos diferentes, com cores, formas, personagens e detalhes que encantem os seus clientes. Não se esqueça de criar um perfil nas redes sociais para divulgar o seu produto, combinado?

4. Venda artes exclusivas para diversas necessidades

Por fim, uma das formas de faturar com o Canva é a de fazer diversos tipos de artes para os seus clientes. Dito de outro modo, você pode usar a ferramenta para trabalhar como designer e assim fazer folder, banner, cartaz e muito mais.

Tudo no conforto da sua casa e com muitos elementos disponíveis para criar artes incríveis!